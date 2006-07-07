Будущий музей <Славянского базара в Витебске> пополнился первыми экспонатами

В Витебске открылась экспозиция, посвященная 15-летию <Славянского базара в Витебске>. Она рассказывает о самых ярких страницах в истории форума. Здесь представлены фотографии, плакаты, призы конкурсов, первые презентационные аудиокассеты.

Уникальность экспонатов в том, что они создавались для распространения только на фестивале и издавались небольшим тиражом. Экспозиция, по замыслу организаторов, ляжет в основу музея <Славянского базара в Витебске>, который планируется открыть к следующему фестивалю искусств.

Похоже, в этом году первый концерт <Славянского базара> пройдёт без традиционных зонтиков. Синоптики обещают, что в день открытия нынешнего песенного форума в городе на Двине дождей не будет. Погода обещает быть сухой и жаркой. Как сообщили в областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, средняя температура воздуха в дни фестиваля в областном центре будет около 25 градусов тепла при относительной влажности воздуха 30%. При таком соотношении температуры и влажности, утверждают метеорологи, жара переносится легче.

Вместе с тем витебские медики тщательно подготовились к работе в фестивальные дни. Как сообщил главврач городской станции скорой медицинской помощи, все машины скорой помощи оснащены специальными комплектами для оказания помощи при тепловых ударах, необходимыми медпрепаратами и оборудованием, имеется запас горюче-смазочных материалов. Ежедневно в центре города, где будут проходить основные мероприятия и концерты, будет дежурить не менее четырех бригад скорой помощи.