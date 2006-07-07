Православные отмечают Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

В течение четырех дней, с 3 по 6 июля, в Минске в Свято-Евфросиниевской крестильной церкви находился ковчег с Десницей святого Предтечи и Крестителя Господня, который был выставлен для поклонения святыне.Согласно евангельской легенде, Иоанн Предтеча возвестил приход мессии - Иисуса Христа. Пророк призывал народ к покаянию и нравственному очищению, внешним знаком которого он избрал крещение, то есть омовение в воде. Принять крещение к Иоанну пришел и сам Иисус Христос, отсюда и второе имя пророка - Креститель. Иоанн Креститель был казнен правителем Галилеи Иродом Антипой. Пророк обвинил его в распутстве. Поводом к этому послужила женитьба Ирода на Иродиаде - бывшей жене брата. Этот брак считался кровосмесительным и вызывал гнев у многих подданных Ирода. А дочь Иродиады и падчерица Ирода Антипы, Саломея, потребовала в качестве подарка к своему дню рождения обезглавить Иоанна Крестителя, а его голову преподнести на блюде. Эта легенда впоследствии стала темой многочисленных произведений литературы и искусства.