«Славянский базар в Витебске» открывается 12 июля

Новости Беларуси. Одно из самых ярких и ожидаемых культурных событий лета. 12 июля открывается XXI Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске». Он объединит представителей 28 стран. На 11 фестивальных площадках пройдет более 75 мероприятий. Только в Летнем амфитеатре состоится 21 концерт. Освещать фестиваль будут около 400 журналистов из России, Украины, Великобритании, Эстонии, Литвы и других государств.

Днем на Аллее возле Летнего амфитеатра зажглась именная звезда Льва Лещенко. На концерте открытия выступят победительница «Евровидения-2012» шведская певица Лорин и серебряные призеры конкурса – российский фольклорный коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки». Нынешний музыкальный форум порадует зрителей множеством звездных выступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лев Лещенко, Народный артист России:

Для меня это удовольствие большое и честь. У меня достаточно много государственных наград. Но общественное признание – это самая высокая награда для человека. Я очень тронут, что меня не забыли. И все эти годы я пою для моего зрителя.

Также вручат премии Союзного государства в области литературы и искусства за 2011-2012 годы. Ее лауреатами стали народный художник Беларуси Георгий Поплавский и российский поэт Глеб Горбовский. Льву Лещенко вручат награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию», а на Аллее звезд возле Летнего амфитеатра появится именная звезда артиста. А главной интригой большого праздника, как и в предыдущие годы, станет международный конкурс молодых исполнителей.

Сергей Лазарев, певец (Россия):

Почти 15 лет назад я впервые выступил. И с тех пор не раз приезжал на «Славянский базар». Пусть не каждый год, но тем не менее. Еще в 13-летнем возрасте в группе «Непоседы» я выходил на сцену «Славянского базара».

Анне Вески, Заслуженная артистка Эстонии:

Всё стало значительно красивее. И у вас замечательная погода, а у нас дома было не так уж тепло. Я радуюсь улыбкам и теплу.

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Мне уже крупно повезло, потому что я встретила здесь «Бурановских бабушек». Делов том, что я когда я в этом году была на «Евровидении», мы с ними там познакомились, и я обещала обязательно угостить их белорусскими драниками.

На открытии фестиваля ждут и Александра Лукашенко: «Славянский базар» в Витебске проводится под его личным патронатом с 1995 года.

Уже несколько дней город живет в атмосфере праздника. Работает традиционный город мастеров. Свои изделия привезли в Витебск умельцы со всех уголков Беларуси, а также из России, Украины и других стран. Для удобства гостей из Минска в Витебск курсирует специальный фестивальный экспресс.