Амедео Модильяни – великий художник, умерший голодным оборванцем, а похороненный уже как принц

Сегодня он для всех гений. Его картины продаются за баснословные деньги. А когда он был жив, а это было начало прошлого века, его все считали чудаком, ни во что не ставили и откровенно над ним смеялись и издевались.

Больной и нищий, он прожил только 36 лет. Больше всего на свете он любил писать женские портреты и пить красное вино.

Его имя – Амедео Модильяни.

За стакан вина или за ужин он мог отдать любую свою картину.

У него была довольно маленькая палитра красок. Из всего их многообразия его интересовали 4-5 цветов. Желто-черная гамма. И хотя был невероятно беден, когда начинал новую картину, всегда требовал, чтобы у него были новые, свежие тюбики с краской. Начиналась его работа с того, что он чертил черный круг, а в него, в этот круг он вкладывал чью-то душу.

То, что он великий художник, мир понял на следующий день после его смерти. Он умер голодным оборванцем, а в могилу лег уже как принц. В последний путь его провожал весь Париж.

Но сегодня я хочу рассказать о его женщине, невенчанной жене. Ее звали Жанна. И она любила его так сильно, что после его смерти не смогла прожить ни дня.

Когда они познакомились и стали жить вместе, Амедео было уже 33 года, от его былой красоты не осталось и следа: ввалившиеся щеки, чахоточная худоба. Только глаза у него были необыкновенные.

Но это был счастливый период в его жизни, на некоторое время он даже перестал пить и написал за это время, пока был с Жанной, более 100 картин, 20 ее портретов.

Она невероятно хорошо, очень тихо, спокойно, не шевелясь умела ему позировать. Ее портреты удивительны. Ее глаза, в которых столько тайны, отчаяния, любви.

Она была потрясающей женой. Когда он гулял, пил в своем любимом кафе «Ротонда», она сидела на улице, на скамейке напротив этого кафе и ждала до самой глубокой ночи, когда кто-то из его друзей выйдет и скажет, что Амедео можно уже вести домой.

Скромная и тихая, она никогда не просила ничего у своего мужа. И он, кстати, ей ничего и никогда не предлагал. За всю их совместную жизнь не подарил ни колечка, ни шляпки, даже самого скромного, маленького букетика цветов. Да и дарить ему было нечего, потому что у него всегда не было денег.

У них родилась дочь, которую тоже назвали Жанной. Но мужа жена любила гораздо больше, и потому маленькую Жанну отдала родственникам на воспитание. И считала это нормальным, потому что дочь – крепкая и здоровая, а муж – такой больной и несчастный.

Под конец их совместной жизни, кажется, что-то начало налаживаться. У Модильяни готовилась выставка в Лондоне, даже было продано 5 его картин, появилось несколько статей. Но потом – осенний салон в Париже, и опять – полный провал. От этого он запил еще сильнее, перестал ходить в кафе, пил в одиночестве, на улице.

Когда друзья спрашивали Жанну, почему она ничего не делает, чтобы спасти мужа, ее ответ был более, чем странен. Она говорила: «Все нормально, он должен умереть. Потому что, когда он умрет, только тогда все поймут, что он – гений».

В январе 1920 года ему станет совсем худо, он не сможет подняться с постели, его отправят в самую дешевую больницу, и там он будет метаться в бреду двое суток. Все это время Жанна будет сидеть рядом с ним, на краешке постели.

Амедео умрет, родители заберут ее в дом. А на следующее утро Жанна выбросилась из окна. Ее не остановило даже то, что она ждала ребенка от своего любимого.

Элеонора Езерская