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«Славянский базар»-2012: 10 июля на сцене Летнего амфитеатра состоится первый концерт. С лучшими песнями выйдет певица Валерия

10 июля 2012 06:24
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Новости Беларуси, Витебск. Исполнительница хита «Самолет» приземлилась в Витебске за несколько часов до концерта. Авиатакси —частный лайнер бизнес класса — доставил певицу прямиком из Женевы.

Между сольным концертом в Витебске сегодня и выступлением на церемонии открытия в четверг — перелет в еще один город. Муж певицы Иосиф Пригожин сопровождает артистку даже несмотря на травму ноги. Валерия «Славянский базар» в гастрольный график внесла заранее.

Валерия, Заслуженная артистка России:
Мне нравится приезжать каждый год на этот фестиваль. У этого фестиваля особенный дух, особое настроение. Здесь собираются самые разные музыканты.

# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Фотофакт # Фестивали и карнавалы

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