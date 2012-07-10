«Славянский базар»-2012: 10 июля на сцене Летнего амфитеатра состоится первый концерт. С лучшими песнями выйдет певица Валерия

Новости Беларуси, Витебск. Исполнительница хита «Самолет» приземлилась в Витебске за несколько часов до концерта. Авиатакси —частный лайнер бизнес класса — доставил певицу прямиком из Женевы.

Между сольным концертом в Витебске сегодня и выступлением на церемонии открытия в четверг — перелет в еще один город. Муж певицы Иосиф Пригожин сопровождает артистку даже несмотря на травму ноги. Валерия «Славянский базар» в гастрольный график внесла заранее.

Валерия, Заслуженная артистка России:

Мне нравится приезжать каждый год на этот фестиваль. У этого фестиваля особенный дух, особое настроение. Здесь собираются самые разные музыканты.