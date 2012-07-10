Скорый поезд «Минск – Витебск» для поклонников фестиваля «Славянский базар» начнет курсировать 10 июля. Время в пути – около 3,5 часов

Новости Беларуси, Витебск. Для многочисленных поклонников «Славянского базара» открылся собственный транспортный коридор. Фирменный пассажирский поезд Минск-Витебск будут курсировать в течение двух недель. Железнодорожное расписание подстроено под концертное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Евсюк, начальник поезда:

Он отправляется в 13 часов из Минска. Люди успевают посетить концерты и после концертов, нашим же поездом, вернуться в час ночи в Минск.

Евгений Олейник, композитор:

Нас это очень привлекло тем, что есть двухместные купе: очень много вещей, и обычно, если есть попутчики, довольно стеснённо. А на машине ехать в Витебск на праздник нет смысла. Туда надо ехать на недельку, чтобы пожить там, потусоваться.