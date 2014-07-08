Славянский базар в Витебске-2014. Программа фестиваля и стоимость билетов

Программа XXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».



8 июля, вторник



18:00 – «ПАРАД УЛЫБОК»

Летний амфитеатр

Клара НОВИКОВА, Андрей БАРИНОВ, Сергей ДРОБОТЕНКО, Александр и Валерий ПОНОМАРЕНКО, Ефим ШИФРИН (Россия) и другие.

1, 4 сектор – 140 000 рублей, 2, 3 сектор – 180 000 рублей,

5, 10 сектор – 100 000, 60 000 рублей, 6, 9 сектор – 80 000 рублей,

7 сектор – 85 000 рублей, 8 сектор – 50 000 рублей

22:00 – Арт-группа «ХОР ТУРЕЦКОГО»

Летний амфитеатр

Программа «МУЖСКОЙ ВЗГЛЯД НА ЛЮБОВЬ».

1, 4 сектор – 300 000, 330 000 рублей, 2, 3 сектор – 350 000 рублей,

5, 10 сектор – 180 000, 250 000, 280 000 рублей, 6, 9 сектор – 220 000, 250 000 рублей,

7 сектор – 280 000 рублей, 8 сектор – 140 000 рублей

9 июля, среда



15:00 – «ART SESSIO-2014» на «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ В ВИТЕБСКЕ»

КЗ «Витебск», малый зал

Первое отделение:

открытие выставки и церемония награждения Лауреатов конкурса-выставки визуальных искусств студентов художественных специальностей высших учебных заведений.

Второе отделение:

рок-спектакль «МАЛЕВИЧ. ПОРТРЕТ В ДВУХ ИЗМЕРЕНИЯХ».

Режиссер Владислава ЦВИК

Музыкальный руководитель Владимир ЦВИКИ

Играют: Дмитрий КОВАЛЕНКО, Кирилл СИЛИВАНОВ, Сергей ПЕТРОВ, Александр СИЛИВАНОВ, Владимир ГАЛЕЕВ, Дарья САРАКОВСКАЯ, Анна ДУБЧЕНКО, Ульяна ЦВИКИ, Евгения ЛОСЕВА и другие.

Стоимость билетов: 100 000 рублей

9 июля, среда



18:00 – Сергей ВОЛЧКОВ. Программа «МОЙ РОДНЫ КУТ».

КЗ «Витебск»

Стоимость билетов:

Партер – 130 000, 140 000 рублей

Ложа – 100 000 рублей

Балкон – 85 000 рублей

18:00 – Надежда КАДЫШЕВА и ансамбль «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»

Летний амфитеатр

Программа «СВЕТЯТ ЗВЕЗДЫ».

1, 4 сектор – 240 000, 260 000 рублей, 2, 3 сектор – 280 000 рублей,

5, 10 сектор – 160 000, 200 000, 220 000 рублей, 6, 9 сектор – 180 000 рублей,

7 сектор – 200 000 рублей, 8 сектор – 120 000 рублей



19:00 – «ПИКОВАЯ ДАМА»

Белорусский театр «ЛЯЛЬКА»

Гродненский областной театр кукол (Беларусь)

«ПИКОВАЯ ДАМА»

Режиссер Олег ЖЮГЖДА.

Художник Маргарита СТАШУЛЁНОК.

Композитор Петр ЧАЙКОВСКИЙ, Гаэтано ДОНИЦЕТТИ.

Вокальная подготовка Алла АРГЕТКИНА.

Стоимость билетов: 100 000 рублей.

22:00 – Стас МИХАЙЛОВ

Летний амфитеатр

Программа «ДЖОКЕР».

1, 4 сектор – 530 000, 570 000 рублей, 2, 3 сектор – 600 000 рублей,

5, 10 сектор – 400 000, 480 000, 520 000 рублей, 6, 9 сектор – 460 000, 480 000 рублей,

7 сектор – 500 000 рублей, 8 сектор – 250 000 рублей

10 июля, четверг

17:00 – XII Международный детский музыкальный конкурс «ВИТЕБСК-2014». День первый

КЗ «Витебск»

МИКА (Армения), Зинаида Куприянович (Беларусь), Милана Редченко (Беларусь), Габи (Болгария), Маша Чочкало (Босния и Герцеговина), Настя Киль (Германия), Лизи Шавгулидзе (Грузия), Керен Фишель (Израиль), Джузеппе Лоруссо (Италия), Ниуржан Жумагали (Казахстан), Катрина Паула Диринга (Латвия), Сауле (Литва), Мина (Македония), Виктория Трач (Польша), Карима (Россия), Мария Ермолаева (Россия), Ина (Сербия), Елизавета Ягудаева (Узбекистан), Анастасия Багинская (Украина), Андрей Бойко (Украина), Бруно (Хорватия).

Ансамбли танца «ЛЯВОНИХА», «ЕГОЗА», ансамбль бального танца «МОЗАИКА», ансамбль классического танца «ПИРУЭТ», студия сценического мастерства «АРТ-ПРОЕКТ», студия эстрадной песни «ФОРУМ», ТЕАТР ИГРЫ, театр-студия современной хореографии п/у Дианы ЮРЧЕНКО, хореографический ансамбль «ЗОРЬКА», цирк «ФЕЕРИЯ», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь), студенческий театр «38 и 8», театр песни «ДОМИСОЛЬКА» (Россия).

Ведущие: Вивьен САБИ, Иван ВАБИЩЕВИЧ (Беларусь), Антон БЕЛОВ (Россия).

Стоимость билетов: Партер – 70 000, 80 000 рублей

Ложа – 65 000 рублей

Балкон – 45 000 рублей

19:00 – «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ–2014»

Национальный академический драматический театр им. Я. Коласа

«ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ»

АНО «ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН» (Россия).

Леонид ЗОРИН.

Спектакль «ВАРШАВСКАЯ МЕЛОДИЯ».

Режиссер Сергей ДУБРОВИН.

В ролях: Нонна ГРИШАЕВА, Дмитрий ИСАЕВ.

Стоимость билетов:

Партер – 280 000, 300 000 рублей

Ярус – 220 000 рублей

19:00 – «КУКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ»



Белорусский театр «ЛЯЛЬКА»

«РУСАЛКА СВЕТА ИЗ ДЕРЕВНИ ПЕРЕМИЛОВО»

Театр «КУКОЛЬНЫЙ ФОРМАТ» (Санкт-Петербург, Россия)

«РУСАЛКА СВЕТА ИЗ ДЕРЕВНИ ПЕРЕМИЛОВО»

Режиссеры-постановщики: Светлана ДОРОЖКО и Анна ВИКТОРОВА

Артисты: Ольга ДОНЕЦ, Светлана ДОРОЖКО, Татьяна ШИНЯЕВА, Антон ВИТЧЕНКО, Максим КЛЮКИН, Андрей ЯРКИН, Александр ЯНЦ.

Стоимость билетов: 100 000 рублей.

19:00 – «Фестиваль без границ»

Витебская областная филармония

Концерт мастеров искусств Болгарии

Лили ИВАНОВА, Тони Ди НАПОЛИ, Пламен ПАТОВ, Пресияна ДИМИТРОВА, Моника КАРАГЕНОВА, ГАБИ и другие.

Ведущий – Николай ТЕКЕЛИЕВ.

Стоимость билетов:

Партер – 70 000, 80 000 рублей

Ярус – 50 000 рублей

20:30 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ XXIII Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ»

Летний амфитеатр



Филипп КИРКОРОВ, Стас МИХАЙЛОВ, Сергей ЮРСКИЙ, Надежда БАБКИНА и ансамбль «РУССКАЯ ПЕСНЯ», ПЕЛАГЕЯ, Надежда КАДЫШЕВА и ансамбль «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО», Анастасия и Мария ТОЛМАЧЕВЫ, арт-группы «ХОР ТУРЕЦКОГО», «СОПРАНО 10», группы «ПМ» и «ПРЕМЬЕР-МИНИСТР», фортепианное шоу «BEL SUONO», балет «STREET-JAZZ», студенческий театр «38 и 8» (Россия);

Сергей ВОЛЧКОВ, Алена ЛАНСКАЯ, ТЕО, Анатолий ЯРМОЛЕНКО и ансамбль «СЯБРЫ», Государственный ансамбль танца, сборная по художественной гимнастике Республики Беларусь, ансамбли: «ЛЯВОНИХА», «ЗОРЬКА», «ЕГОЗА»; Театр игры, студия «АРТ-ПРОЕКТ», фольклорная группа «КУПАЛИНКА», цирк «ФЕЕРИЯ» (Беларусь);

Ирина БИЛЫК, ПОТАП и НАСТЯ, вокальный ансамбль «ПЕРЕЗВОН» (Украина);

Софи ЭЛЛИС-БЕКСТОР (Великобритания); группа «DSCHINGHIS KHAN» (Германия); группа «RICCHI E POVERI» (Италия); Александр РЫБАК (Норвегия) и другие;

ПРЕЗЕНТАЦИЯ участников ХХIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2014» и XII Международного детского музыкального конкурса «ВИТЕБСК–2014»

Ведущие:

Елена СПИРИДОВИЧ и Ольга РЫЖИКОВА (Беларусь),

Владимир БЕРЕЗИН и Дмитрий ГУБЕРНИЕВ (Россия),

Оксана АНТОНЮК и Тимур МИРОШНИЧЕНКО (Украина).

Стоимость билетов:

1, 4 сектор – 900 000, 1 100 000 рублей

2, 3 сектор – 1 200 000, 1 300 000 рублей

5, 10 сектор – 600 000, 750 000, 800 000 рублей

6, 9 сектор – 700 000, 750 000 рублей

7 сектор – 800 000 рублей

8 сектор – 600 000 рублей

ночь с 10 на 11 июля, пятница

02:30 – Филипп КИРКОРОВ

Летний амфитеатр

Шоу «ДРУGOY».

1, 4 сектор – 550 000, 650 000 рублей, 2, 3 сектор – 700 000 рублей,

5, 10 сектор – 450 000, 550 000, 600 000 рублей, 6, 9 сектор – 500 000, 550 000 рублей,

7 сектор – 600 000 рублей, 8 сектор – 300 000 рублей

11 июля, пятница



17:00 – XII Международный детский музыкальный конкурс «ВИТЕБСК-2014». День второй

КЗ «Витебск»

МИКА (Армения), Зинаида Куприянович (Беларусь), Милана Редченко (Беларусь), Габи (Болгария), Маша Чочкало (Босния и Герцеговина), Настя Киль (Германия), Лизи Шавгулидзе (Грузия), Керен Фишель (Израиль), Джузеппе Лоруссо (Италия), Ниуржан Жумагали (Казахстан), Катрина Паула Диринга (Латвия), Сауле (Литва), Мина (Македония), Виктория Трач (Польша), Карима (Россия), Мария Ермолаева (Россия), Ина (Сербия), Елизавета Ягудаева (Узбекистан), Анастасия Багинская (Украина), Андрей Бойко (Украина), Бруно (Хорватия);



ансамбли танца «ЛЯВОНИХА», «ЕГОЗА», ансамбль бального танца «МОЗАИКА», ансамбль классического танца «ПИРУЭТ», студия сценического мастерства «АРТ-ПРОЕКТ», студия эстрадной песни «ФОРУМ», ТЕАТР ИГРЫ, театр-студия современной хореографии п/у Дианы ЮРЧЕНКО, хореографический ансамбль «ЗОРЬКА», цирк «ФЕЕРИЯ», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь), студенческий театр «38 и 8», театр песни «ДОМИСОЛЬКА» (Россия).

Ведущие: Вивьен САБИ, Иван ВАБИЩЕВИЧ (Беларусь), Антон БЕЛОВ (Россия).

Стоимость билетов:

Партер – 70 000, 80 000 рублей

Ложа – 65 000 рублей

Балкон – 45 000 рублей



17:00 – XXIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2014». Полуфинал.

Витебская областная филармония

Тигрануи Шагинян (Армения), Артур Михайлов (Беларусь), Моника Карагенова (Болгария), Лукьян Иванович (Босния и Герцеговина), ТАТИЯ (Грузия), Диана Голби (Израиль), Даяна (Италия), Мархаба Сабиева (Казахстан), Шарлот (Куба), Емилс Балцерис (Латвия), Милда (Литва), Димитар Андоновски (Македония), Родриго де ла Кадена (Мексика), Виталие Негруца (Молдова), Злат (Россия), Руксандра (Румяния), Алекса Перович (Сербия), Фарангиз Шамсиева (Узбекистан), Вероника Дорош (Украина), Дино (Хорватия), Томас Кольк (Эстония).

Стоимость билетов:

Партер – 80 000, 90 000 рублей

Ярус – 60 000 рублей

18:00 – «ЗОЛОТОЙ ХИТ»

Летний амфитеатр



«ARABESQUE», «DSCHINGHIS KHAN» (Германия), группа «RICCHI E POVERI» (Италия), Кевин МакКОЙ (США), «SECRET SERVICE» (Швеция), Ядвига ПОПЛАВСКАМЯ и Александр ТИХАНОВИЧ, шоу-балет «СЕНСАЦИЯ» (Беларусь), ансамбль «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА», ВИА «САМОЦВЕТЫ», группы «ДИСКОМАФИЯ», «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ», балет «STREET-JAZZ» (Россия) и другие.

Ведущий:Алексей ОСТУДИН.

Стоимость билетов:

1, 4 сектор – 460 000, 480 000 рублей

2, 3 сектор – 500 000 рублей

5, 10 сектор –320 000, 420 000, 450 000 рублей

6, 9 сектор – 360 000, 380 000 рублей

7 сектор – 400 000 рублей

8 сектор – 200 000 рублей



19:00 – «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ–2014»

Национальный академический драматический театр им. Я. Коласа

Театральное агентство «АРТ-ПАРТНЕР XXI» (Россия).

Зиновий САГАЛОВ.

Спектакль «ПОЛЕТЫ С АНГЕЛОМ. ШАГАЛ».

Режиссер Сергей ЮРСКИЙ.

В ролях: Сергей ЮРСКИЙ, Наталья ТЕНЯКОВА, Людмила ДРЕБНЕВА, Анна ГАРНОВА, Александр АРОНИН

Стоимость билетов:

Партер – 300 000, 320 000 рублей

Ярус – 240 000 рублей



19:00 – «Кукольный квартал»

Белорусский театр «Лялька»

Театр «КУКОЛЬНЫЙ ФОРМАТ» (Санкт-Петербург, Россия)

«Всадник CUPRUM»

Режиссер, художник-постановщик Анна ВИКТОРОВА.

Артисты: Ольга ДОНЕЦ, Светлана ДОРОЖКО, Антон ВИТЧЕНКО, Андрей ЯРКИН, Алексей ШИШИГИН.

Стоимость билетов:

100 000 рублей

22:00 – Союзное государство приглашает…

Летний амфитеатр

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!»

Искуи АБАЛЯН, Оксана ВОЛКОВА, Владимир ГОСТЮХИН, Анатолий ЯРМОЛЕНКО и ансамбль «СЯБРЫ», Белорусский государственный хореографический ансамбль «ХОРОШКИ», вокальная группа «ЧИСТЫЙ ГОЛОС», фольклорный ансамбль «КУПАЛИНКА» (Беларусь),

Надежда БАБКИНА и ансамбль «РУССКАЯ ПЕСНЯ», Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, Ренат ИБРАГИМОВ, ЗАРА, Глеб МАТВЕЙЧУК, Анастасия МАКЕЕВА, Тина КУЗНЕЦОВА, ансамбль песни и пляски Черноморского флота Российской Федерации, арт-проект «СОПРАНО 10», группа «КВАТРО», «GLOBAL CIRCUS», «КАСКАДЕРЫ РОССИИ», балет «STREET-JAZZ» и другие.

Ведущие: Светлана БОРОВСКАЯ (Беларусь) и Артем КАМИНСКИЙ (Россия).

Стоимость билетов:

1, 4 сектор – 240 000, 260 000 рублей

2, 3 сектор – 280 000 рублей

5, 10 сектор – 160 000, 200 000, 220 000 рублей

6, 9 сектор – 180 000 рублей

7 сектор – 200 000 рублей

8 сектор – 120 000 рублей

22:00 – 03:00 – «ДЖАЗ-МАРАФОН» с Леонидом ПТАШКОЙ»

КЗ «Витебск», круглый зал



Рой ЯНГ (Великобритания), Алик АКОПОВ, Саня КРОЙТОР, Валерий ЛИПЕЦ, Леонид ПТАШКА, Стелла РУПОС (Израиль), Кристина АГЛИНЦ, Михаил ЖУРАКОВ, Сергей ЖУРАКОВ, Станислав МАЙНУГИН, Анатолий КРОЛЛ, Алексей ЧЕРЕМИЗОВ (Россия), Рон ДЖЕКСОН, Джуниор Джун ДЖЕКСОН, Алекса МАГИЛЕВИЧ, Яков МЕЙМАН (США).

Стоимость билетов:

250 000 рублей (входной билет), 450 000 рублей

ночь с 11 на 12 июля, суббота



02:00 – «ЗВЕЗДЫ ЕВРОПЫ»

Летний амфитеатр

Александр РЫБАК (Норвегия), Эмили де ФОРЕСТ (Дания), Руслан АЛЕХНО, Алена ЛАНСКАЯ, ТЕО, хореографический ансамбль «ЗОРЬКА», балет кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств п/у Светланы ГУТКОВСКОЙ (Беларусь), Донни МОНТЕЛЛ (Литва), Михал КАЧМАРЕК (Польша), Алексей ВОРОБЬЕВ, группы «ПМ» и «ПРЕМЬЕР-МИНИСТР», балет «STREET-JAZZ» (Россия), Наталья ВАЛЕВСКАЯ, группа «ПОТАП и НАСТЯ» (Украина) и другие.

Стоимость билетов:

1, 4 сектор – 240 000, 260 000 рублей

2, 3 сектор – 280 000 рублей

5, 10 сектор – 160 000, 200 000, 220 000 рублей

6, 9 сектор – 180 000 рублей

7 сектор – 200 000 рублей

8 сектор – 120 000 рублей

12 июля, суббота

13:30 – «БелаРусь в Сердце Моём!»

Площадь Победы

ПАРАД МОЛОДЁЖНЫХ СУБКУЛЬТУР



14:30 – АКЦИЯ «МЫ ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!»

Площадь Победы

Церемония возложения цветов участниками Дня молодежи к мемориальному комплексу.

15:00 – МОЛОДЁЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ОГОНЬ ТАНЦА-2014»

Площадь Победы

Конкурсная программа в номинациях «Шоу-программа», «Брейк», «Латина», «Стрит дэнс», «Восточный танец».

15:00 – Фестиваль молодежных субкультур

Площадь Победы

Спортивно-развлекательная программа



15:00 – МОЛОДЁЖНЫЙ ФЭСТ «КОПИЛКА ТАЛАНТОВ»

Площадь Победы

Выступления творческих коллективов (спортивные, музыкальные коллективы, клубы, барды, поп- и рок-группы, MC’s, go-go, КВН, фристайл, eXtrime-show, черлидинг, битбоксеры и другие).



16:00 – XII Международный детский музыкальный конкурс «ВИТЕБСК-2014»

КЗ «Витебск»

Гала-концерт и церемония награждения.

Ирина ДОРОФЕЕВА, Петр ЕЛФИМОВ, Александра НЕХАЙ, Элина МАТАРАС, ансамбль танца «ЛЯВОНИХА», хореографический ансамбль «ЗОРЬКА», ТЕАТР ИГРЫ, студия сценического мастерства «АРТ-ПРОЕКТ» (Беларусь), Пламен Патов (Болгария), Ирма Сохадзе (Грузия), ансамбль «JAZZ-CLASS» (Израиль), Михал Качмарек (Польша), ЗАРА, группа «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ», студенческий театр «38 и 8», театр песни «ДОМИСОЛЬКА» (Россия), Наталья ВАЛЕВСКАЯ (Украина) и другие.

Ведущие: Вивьен САБИ, Иван ВАБИЩЕВИЧ (Беларусь), Антон БЕЛОВ (Россия).

Стоимость билетов:

Партер – 100 000, 120 000 рублей

Ложа – 85 000 рублей

Балкон – 60 000 рублей

18:00 – «ВЕРНУЛСЯ Я НА РОДИНУ»

К 100-летию со дня рождения Марка ФРАДКИНА.

Национальный академический концертный оркестр Беларуси п/у Михаила ФИНБЕРГА и солисты, Руслан АЛЕХНО, Ирина ДОРОФЕЕВА, Николай СКОРИКОВ, Анатолий ЯРМОЛЕНКО и ансамбль «СЯБРЫ», вокальная группа «ЧИСТЫЙ ГОЛОС», театр музыки и песни «ПРОСТОРЫ» (Беларусь);

Александр РЫБАК (Норвегия); Ренат ИБРАГИМОВ, Методие БУЖОР, Евгений ГОР, Александр ЕЛОВСКИХ, ЗАРА, Алена ПЕТРОВСКАЯ, ВИА «САМОЦВЕТЫ», группа «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ»,театр песни «ДОМИСОЛЬКА» (Россия)и другие.

Ведущие: Елена СПИРИДОВИЧ и Сергей ШУСТИЦКИЙ.

Стоимость билетов:

1, 4 сектор – 240 000,260 000 рублей

2, 3 сектор – 280 000 рублей

5, 10 сектор – 160 000, 200 000,220 000 рублей

6, 9 сектор – 180 000 рублей

7 сектор – 200 000 рублей

8 сектор – 120 000 рублей

19:00 – «Театральные встречи-2014»

Национальный академический драматический театр им. Я. Коласа

Продюсерская компания «РусАрт» (Россия)

Александр ВАМПИЛОВ.

Спектакль «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ».

Режиссер Сергей КУТАСОВ.

В ролях:Александр ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ, Александр ПАШУТИН, Александр ПОСТНИКОВ, Ольга НАУМЕНКО, Игорь БУШМЕЛЕВ, Лилия ВОЛКОВА и другие.

Стоимость билетов:

Партер – 260 000, 280 000 рублей

Ярус – 200 000 рублей

19:00 – «Кукольный квартал»

Белорусский театр «Лялька»

Белорусский театр «ЛЯЛЬКА» (Беларусь).

«ДЕКАМЕРОН».

Импровизация на темы Джованни БОКАЧЧО.

Постановка Виктор КЛИМЧУК.

Инсценировка Владимир МАСЛОВ.

Сценография и костюмы Александр СИДОРОВ.

Артисты: Александр МАХАНЬКОВ, Валерий ЗИМНИЦКИЙ, Анна СТЕПАНЕЦ, Олег РИХТЕР, Михаил КЛИМЧУК, Ольга МАХАНЬКОВА, Алексей МАКАРСКИЙ, Ольга ЛАЗЕБНАЯ.

Стоимость билетов: 100 000 рублей

20:00 – Битва ди-джеев «Беларусь и Я»

Площадь Победы

Участвуют победители областных туров.

22:00 – XXIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2014». Финал. День первый: «СЛАВЯНСКИЙ ШЛЯГЕР»

Летний амфитеатр

Первое отделение: Выступления участников конкурса в сопровождении Национального академического Концертного оркестра Беларуси п/у Михаила ФИНБЕРГА.

Второе отделение: Ядвига Поплавская (Беларусь), Лили Иванова (Болгария), Леонид Пташка (Израиль), Толкын Забирова (Казахстан), Саманта Тина (Латвия), Константин Москович (Молдова), Александр Рыбак (Норвегия), Ирина Билык (Украина) и другие.

Ведущие: Ольга РЫЖИКОВА и Денис ДУДИНСКИЙ.

Стоимость билетов:

1, 4 сектор – 140 000 рублей

2, 3 сектор – 180 000 рублей

5, 10 сектор – 60 000, 100 000 рублей

6, 9 сектор – 80 000 рублей

7 сектор – 85 000 рублей

8 сектор – 50 000 рублей

22:00 – 03:00 – «ДЖАЗ-МАРАФОН» с Леонидом ПТАШКОЙ»

КЗ «Витебск», круглый зал

Рой ЯНГ (Великобритания), Алик АКОПОВ, Саня КРОЙТОР, Валерий ЛИПЕЦ, Леонид ПТАШКА, Стелла РУПОС (Израиль), Кристина АГЛИНЦ, Михаил ЖУРАКОВ, Сергей ЖУРАКОВ, Станислав МАЙНУГИН, Анатолий КРОЛЛ, Алексей ЧЕРЕМИЗОВ (Россия), Рон ДЖЕКСОН, Джуниор Джун ДЖЕКСОН, Алекса МАГИЛЕВИЧ, Яков МЕЙМАН (США).

Стоимость билетов:

250 000 рублей (входной билет), 450 000 рублей

ночь с 12 на 13 июля, воскресенье

02:00 – ШОУ «ТЕЛЕ-АССОРТИ»

Летний амфитеатр

Тимур РОДРИГЕЗ представляет…

ВИТАС, Дмитрий БИКБАЕВ, Методие БУЖОР, Александр ЕЛОВСКИХ, ЗАРА, Анастасия МАКЕЕВА, Глеб МАТВЕЙЧУК, Марк ТИШМАН (Россия), Иван ВАБИЩЕВИЧ, Петр ЕЛФИМОВ, группа «ДРОЗДЫ», хореографический ансамбль «ЗОРЬКА», ансамбль танца «ЛЯВОНИХА», шоу-балет «СЕНСАНЦИЯ» (Беларусь) и другие.

Ведущий – Тимур РОДРИГЕЗ.

Стоимость билетов:

1, 4 сектор – 240 000,260 000 рублей

2, 3 сектор – 280 000 рублей

5, 10 сектор – 160 000,200 000,220 000 рублей

6, 9 сектор – 180 000 рублей

7 сектор – 200 000 рублей

8 сектор – 120 000 рублей

13 июля, воскресенье

14:00 – «Фестиваль без границ»

Витебская областная филармония

«ПЕСНИ ДРУЗЕЙ».

Концерт мастеров искусств Израиля.

Ансамбль «КЛЕЗМЕР-ДРАЙВ», Леонид ПТАШКА и Саня КРОЙТОР, Диана ГОЛБИ, Дмитрий ЛОВЦОВ, вокальный октет «ДЖАЗ-КЛАСС», театр песни «МЕРХАВИМ» и другие.

Стоимость билетов:

Партер – 70 000, 80 000 рублей

Ярус – 50 000 рублей



16:00 – «КУКОЛЬНЫЙ КВАРТАЛ»

Белорусский театр «ЛЯЛЬКА» (Беларусь).

Василий ЛИВАНОВ, Юрий ЭНТИН.

«БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ».

Постановка Виктор КЛИМЧУК.

Музыка Геннадий ГЛАДКОВ.

Артисты: Олег РИХТЕР, Ольга МАХАНЬКОВА, Александр МАХАНЬКОВ, Юрий ФРАНКОВ, Ольга ЛАЗЕБНАЯ, Алексей МАКАРСКИЙ, Лариса МАРТЫНОВА, Евгений ГУСЕВ, Наталья ГАЙДУК, Анна СТЕПАНЕЦ, Нина ШАБАНОВА, Марина МОРОЗОВА

Стоимость билетов: 100 000 рублей

18:00 – Мюзикл «Дубровский» (Россия – Беларусь)

КЗ «Витебск»

По мотивам повести А. С. ПУШКИНА

Композитор Ким БРЕЙТБУРГ

Либретто Карен КАВАЛЕРЯН

Режиссер-постановщик Николай АНДРОСОВ



Стоимость билетов:

Партер – 80 000, 90 000 рублей

Ложа – 70 000 рублей

Балкон – 50 000 рублей

18:00 – Борис МОИСЕЕВ.

Летний амфитеатр

Программа «YOUБИЛЕЙНЫЙ БЕНЕФИС»

Инна АФАНАСЬЕВА, ансамбль «ЗОРЬКА» (Беларусь), Лайма ВАЙКУЛЕ (Латвия), Ким БРЕЙТБУРГ, Алена ВАСИЛЬЕВА, Евгений МУРАВЬЕВ, Сергей САШИН, Николай ТРУБАЧ, «КВАРТЕТ FAMILY», «PREMIERBALLET» (Россия), Ирина БИЛЫК (Украина) и другие.

Ведущая: Елена СПИРИДОВИЧ (Беларусь).

Стоимость билетов:

1, 4 сектор – 300 000, 330 000 рублей

2, 3 сектор – 350 000 рублей

5, 10 сектор – 180 000, 250 000, 280 000 рублей

6, 9 сектор – 220 000, 250 000 рублей

7 сектор – 280 000 рублей

8 сектор – 140 000 рублей

19:00 – Джазовый концерт «ЛЕОНИД ПТАШКА И ДРУЗЬЯ».

Витебская областная филармония

Леонид ПТАШКА (Израиль),

Анатолий КРОЛЛ (Россия),

Рой ЯНГ (Великобритания), Алик АКОПОВ, Саня КРОЙТОР, Валерий ЛИПЕЦ, Стелла РУПОС (Израиль), Кристина АГЛИНЦ, Михаил ЖУРАКОВ, Сергей ЖУРАКОВ, Стас МАЙНУГИН, Алексей ЧЕРЕМИЗОВ (Россия), Рон ДЖЕКСОН, Джуниор Джун ДЖЕКСОН Алекса МАГИЛЕВИЧ, Яков МЕЙМАН (США).

Стоимость билетов:

Партер – 160 000, 180 000 рублей

Ярус – 120 000 рублей

19:00 – «Театральные встречи-2014»

Национальный академический драматический театр им. Я. Коласа



МОСКОВСКИЙ ТЕАТР НА ЮГО-ЗАПАДЕ (Россия)

Владимир ГУРКИН.

Спектакль «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».

Режиссер Олег ЛЕУШИН.

В ролях: Александр ШАТОХИН, Жанна ЧИРВА, Любовь ЯРЛЫКОВА, Алексей НАЗАРОВ, Алина ИВАНОВА, Константин КУРОЧКИН и другие.

Стоимость билетов:

Партер – 240 000, 260 000 рублей

Ярус – 180 000 рублей

22:00 – XXIII Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК–2014». Финал. День второй: «МИРОВОЙ ХИТ»

Летний амфитеатр

Первое отделение: Выступления участников конкурса в сопровождении фонограммы «-1».

Второе отделение: группа «BLUE» (Великобритания).



Ведущие: Ольга РЫЖИКОВА и Денис ДУДИНСКИЙ.

Стоимость билетов:

1, 4 сектор – 240 000, 260 000 рублей

2, 3 сектор – 280 000 рублей

5, 10 сектор – 160 000, 200 000, 220 000 рублей

6, 9 сектор – 180 000 рублей

7 сектор – 200 000 рублей

8 сектор – 120 000 рублей

22.00 – 03.00 – «ДЖАЗ-МАРАФОН» с Леонидом ПТАШКОЙ»

КЗ «Витебск», круглый зал

Рой ЯНГ (Великобритания), Алик АКОПОВ, Саня КРОЙТОР, Валерий ЛИПЕЦ, Леонид ПТАШКА, Стелла РУПОС (Израиль), Кристина АГЛИНЦ, Михаил ЖУРАКОВ, Сергей ЖУРАКОВ, Станислав МАЙНУГИН, Анатолий КРОЛЛ, Алексей ЧЕРЕМИЗОВ (Россия), Рон ДЖЕКСОН, Джуниор Джун ДЖЕКСОН, Алекса МАГИЛЕВИЧ, Яков МЕЙМАН (США).

Стоимость билетов: 250 000 рублей (входной билет), 450 000 рублей

14 июля, понедельник

14:00 «БАБУ»

Дом кино

Режиссер Андрей ГРЕБЕНКИН

В ролях: Тамара МИРОНОВА, Александр КАШПЕРОВ, Андрей ДУШЕЧКИН, Игорь ДЕНИСОВ, Михаил КАМИНСКИЙ, Ильгар ГАСАНОВ, Камран АГАБАЛАЕВ, Нигар АХМАДОВА и другие.

18:00 – Николай РАСТОРГУЕВ и группа «ЛЮБЭ».

Программа «25 лет».

1, 4 сектор – 350 000, 380 000 рублей, 2, 3 сектор – 400 000 рублей,

5, 10 сектор – 220 000, 300 000, 330 000 рублей, 6, 9 сектор – 260 000, 280 000 рублей,

7 сектор – 300 000 рублей, 8 сектор – 180 000 рублей

19:00 – «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ–2014»

Национальный академический драматический театр им. Я. Коласа

МОСКОВСКИЙ ТЕАТР НА ЮГО-ЗАПАДЕ (Россия)

Нил САЙМОН. Спектакль «ДУРАКИ».

Режиссер Валерий БЕЛЯКОВИЧ.

В ролях: Михаил БЕЛЯКОВИЧ, Денис НАГРЕТДИНОВ, Олег АНИЩЕНКО, Ольга ИВАНОВА, Карина ДЫМОНТ, Евгений СЕРГЕЕВ и другие.

Стоимость билетов:

Партер – 240 000, 260 000 рублей

Ярус – 180 000 рублей



19:00 – «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ–2014»

КЗ «Витебск»

Театральное агентство «АРТ-ПАРТНЕР XXI» (Россия)

Антуан РО.

«ВСЕ СНАЧАЛА»

Режиссер: Андрей ЖИТИНКИН

Продюсер Леонид РОБЕРМАН.

В ролях: Елена ПРОКЛОВА. Борис ЩЕРБАКОВ, Александра МОШКОВА.

Стоимость билетов:

Партер – 230 000 - 260 000 рублей

Ложа – 180 000 рублей

Балкон – 100 000,120 000 рублей



19:00 – Государственный академический ордена Дружбы народов ансамбль танца «АЛАН» (Республика Северная Осетия-Алания).

Витебская областная филармония

Стоимость билетов:

Партер – 80 000, 100 000 рублей

Ярус – 60 000 рублей

22:00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ XXIII Международного фестиваля искусств «СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР В ВИТЕБСКЕ».

Летний амфитеатр

Николай РАСТОРГУЕВ и группа «ЛЮБЭ», Олег ГАЗМАНОВ, Ким БРЕЙТБУРГ, Александр БУЙНОВ, ВИТАС, Борис МОИСЕЕВ и «PREMIER BALLET», НАТАЛИ, Методие БУЖОР, Тимур РОДРИГЕЗ, Александр КОГАН, Михаил БУБЛИК, Рада РАЙ, ансамбль «АЛАН», балет «STREET-JAZZ», «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ» (Россия); Ядвига ПОПЛАВСКАЯ и Александр ТИХАНОВИЧ, Ирина ДОРОФЕЕВА, Петр ЕЛФИМОВ, ансамбль народной музыки «БЯСЕДА», группа «ЧИСТЫЙ ГОЛОС», камерный хор Белгосфилармонии, сводный хор г. Витебска, театр-студия современной хореографии Дианы ЮРЧЕНКО, ансамбли: «ЗОРЬКА», «ФЭСТ», «КАРНАВАЛ», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ», фольк-группа «ВЫТОКИ», студия моды Сергея НАГОРНОГО, студенческий Дом моды (Беларусь); Лили ИВАНОВА (Болгария), группа «BLUE» (Великобритания), Лайма ВАЙКУЛЕ (Латвия), Константин МОСКОВИЧ (Молдова), Наталья ВАЛЕВСКАЯ (Украина);

обладатель Гран-при XXIII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «ВИТЕБСК-2014», обладатель Гран-при XII Международного детского музыкального конкурса «ВИТЕБСК-2014»и другие.

Ведущие:Анастасия МАКЕЕВА, Глеб МАТВЕЙЧУК, Марк ТИШМАН.

Стоимость билетов:

1, 4 сектор – 550 000,650 000 рублей

2, 3 сектор – 700 000 рублей

5, 10 сектор – 450 000, 500 000,600 000 рублей

6, 9 сектор – 500 000,550 000 рублей

7 сектор – 600 000 рублей

8 сектор – 300 000 рублей

15 июля, вторник

18:00 – Олег ГАЗМАНОВ.

Летний амфитеатр

Программа «ПЕРЕЗАГРУЗКА».

1, 4 сектор – 240 000, 260 000 рублей, 2, 3 сектор – 280 000 рублей,

5, 10 сектор – 160 000, 200 000, 220 000 рублей, 6, 9 сектор – 180 000 рублей,

7 сектор – 200 000 рублей, 8 сектор – 120 000 рублей



19:00 – ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

КЗ «Витебск»

Театр-студия современной хореографии Дианы ЮРЧЕНКО (Беларусь); «ЭКСЦЕНТРИК-БАЛЕТ» Сергея СМИРНОВА, Boroditsky Dennis Dance Company (Россия); Киев Модерн-Балет (Украина).

Стоимость билетов:

Партер – 120 000, 130 000, 140 000 рублей

Ложа – 100 000 рублей

Балкон – 80 000 рублей



19:00 – Анастасия КАЛАГИНА и ансамбль «ТЕРЕМ-КВАРТЕТ»

Витебская областная филармония

Программа «В ПОИСКАХ РУССКОГО ОБРАЗА».

Стоимость билетов:

Партер – 100 000, 120 000 рублей

Ярус – 80 000 рублей

22:00 – Гала-концерт «ЗВЕЗДЫ «ШАНСОН-ТВ» на «СЛАВЯНСКОМ БАЗАРЕ в ВИТЕБСКЕ».

Летний амфитеатр

Ефрем АМИРАМОВ, АРТУР, Андрей БАНДЕРА, Михаил БУБЛИК, Александр БУЙНОВ, Андрей ВЕСЕНИН, Катерина ГОЛИЦЫНА, Игорь ДЕМАРИН, ЖЕКА, Эдуард ИЗМЕСТЬЕВ, Ринат КАРИМОВ, Валерий КУРАС, Александр ЛОМИНСКИЙ, Вячеслав МЕДЯНИК, Раиса ОТРАДНАЯ, Анатолий ПОЛОТНО и Федя КАРМАНОВ, Рада РАЙ, Игорь СЛУЦКИЙ, Вадим СТЕПАНЦОВ, Любовь ШЕПИЛОВА, Нина ШАЦКАЯ, группы «ЛЕСОПОВАЛ», «РОЖДЕСТВО», фолк-бэнд «НЕРУШ», шоу-балет «СЕНСАЦИЯ», оркестр Михаила ЯНИСА и другие.

Ведущие: Александра ХАЙРУЛЛИНА и Роман ШАХОВ.

Стоимость билетов:

1, 4 сектор – 530 000, 570 000 рублей

2, 3 сектор – 600 000 рублей

5, 10 сектор – 400 000, 480 000, 520 000 рублей

6, 9 сектор – 460 000, 480 000 рублей

7 сектор – 500 000 рублей

8 сектор – 250 000 рублей



16 июля, среда

19:00 – «Рок встречает оперу»

КЗ «Витебск»

Президентский оркестр Республики Беларусь

п/у Виктора БАБАРИКИНА;

Георгий КОЛДУН, Иван ВАБИЩЕВИЧ, Петр ЕЛФИМОВ, Алексей ХЛЕСТОВ, Натали БАЯРА, Светлана ШИМАНОВИЧ, Ксения ЖУК, Елена ШВЕДОВА, Анатолий СИВКО, Александр КРАСНОДУБСКИЙ.

Стоимость билетов:

Партер – 120 000, 130 000, 140 000 рублей

Ложа – 100 000 рублей

Балкон – 80 000 рублей

20:00 – «РОК-ПАНОРАМА». Группа «ЧАЙФ».

Летний амфитеатр

1, 4 сектор – 240 000, 260 000 рублей, 2, 3 сектор – 280 000 рублей,

5, 10 сектор – 160 000, 200 000, 220 000 рублей, 6, 9 сектор – 180 000 рублей,

7 сектор – 200 000 рублей, 8 сектор – 120 000 рублей



Информация предоставлена официальным сайтом Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».



Кулисы в стиле хай-тек, музыкальные фонтаны и неоновые элементы. Какие еще сюрпризы готовит «Славянский базар в Витебске-2014». Все подробности вы узнаете из видео!