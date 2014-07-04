Светлана Бень, кабаре-бэнд «Серебрянная свадьба»: В цирке - железная дисцпилина, это суровая работа, и вырастают профессионалы очень крепкие

В гостях программы «Утро» на СТВ - кабаре-бэнд «Серебряная свадьба» в лице ее творческого лидера Светланы Бень (она же Бенька), а также музыканта коллектива Артема Залесского.

Света, у Вас был недавно День рождения, и мы хотим поздравить Вас с прошедшим Днем рождения, вернее, уже наступившим! Как Дни рождения отмечаются у тех людей, которые не поддаются обычной логике, все точно также или есть какие-то отличия?

Бенька:

В дороге и в работе! Ничего необычного!

У творческих людей каждый день какой-то праздник, для них это какая-то новая реальность...

Артем, мызыкант:

Очень часто бывает, что Дни рождения приходится праздновать прямо на концертах, они часто совпадают, когда мы выезжаем на гастроли. Когда же мы остаемся в городе, то стараемся что-то устроить, сделать событие. Чаще всего это касается театра. Последние несколько дней рождений были организованы в формате камерных, маленьких таких домашних театров, когда за ночь до дня рождения Бенька писала сценарий спектакля, делались куклы и уже днем гостям представлялась эта постановка.

Некоторые люди думают: «Как они не устают от этого вечного театра!». Работа - театр, да на сцене… Просто все ваши выступления, это мини-спектакли Классические, либо авангардные. А тут еще и в жизни театр! Как объяснить людям-скептикам, которые говорят: «Вот сел бы себе спокойно на диван, включил бы телевизор, сериал – и все нормально!». Такая жизнь совершенно не свойственна вам?

Артем Залесский:

Никому не доставляет это никакого интереса, впечатления, ведь ничего не происходит, никакой игры, ничего не запоминается…

А как вы вообще пришли к такому жанру, как кабаре?

Бенька:

Совершенно нечаянно, то что мы делали – оказалось кабаре.

Артем Залесский:

Дело в том, что есть музыка, есть театр, и в самом грубом представлении можно сказать, что музыка, соединенная с театром является артитипом кабаре.

Бенька:

То есть у нас не было определенного стиля… Ну, музыка и музыка, театр, так театр… А потом нам сказали: так вы же кабаре делаете! Ну ладно, будем, значит, делать кабаре!

Скажите, а то, что обычно происходит на сцене: это все срежиссировано? Бенька же по образованию театральный режиссер! Есть ли какая-то четкая сюжетная линия, либо это все сплошная импровизация?

Бенька:

Нет, ни то и не другое! Конечно, мы стараемся какую-то линию простроить, чтобы она шла до какого-то кульминационного момента, потом, чтобы это вело к какой-то развязке, кульминационной точке, было какое-то начало… Все это подсознательно делается. Но пока что мы не делали никакого спектакля, или хотя бы 8-10% приближенного к спектаклю, потому что единой драматургической линии нет, тут скорее всего миры. То есть набор миров, объединенных одной темой, очень приблизительно объединенных названий. Но это конечно же все не идеал того, что мы хотели. Мы ищем на самом деле какого-то исключительного режиссера, чтобы это был какой-то гениальный человек, у которого бы было все четко: вот это тут, вот это сюда. Ну и хотелось бы оставить какой-то след в истории нашего современного кабаре, и не только кабаре, но и в истории тоже.

Когда-нибудь будут изучать это у нас в школах!

Юрий:

Ваша дочь посещает школу! Обычно люди с нестандартным мышлением не предпочитают школьное обычное образование, а предпочитают для своих детей домашнее обучение Вы не думали о таком варианте?

Бенька:

Постоянно приходят такие мысли в голову! Но это какой-то сложный организационный процесс! Совместно с нашим графиком… Это все так недопустимо, у меня в голове не укладывается, как это все можно сделать!

15 июня в Санкт-Петербурге состоялась премьера того самого спектакля, где участвовали не только вы, но и множество других. Расскажите из первых уст о проекте, что он собой представлял, чем он отличается от других театральных проектов…

Артем Залесский:

Мы бы очень хотели посотрудничать с каким-то цирком! Совместно с режиссером этого цирка Ларисой Афанасьевой создали историю, где человек очень мечтает о своем цирке и в конечном итоге эта мечта осуществляется!

Бенька:

Это невероятная история! Это социальный проект. По сути цирк является хорошим местом для адаптации детей с различными проблемами в жизни и характере. Потому что там есть возможность проявить себя как творческого человека, как лихого, удалого, спортивного, ловкого, смелого, отчаянного - как раз то, что можно превратить в позитивное цирковое представление. Ребята работают все сутки с цирковыми артистами, у них каждый день могут многочасовые тренировки. Если человек опаздывает, не является, подводит, его просто-напросто отчисляют! Переводят на низшую должность, исключают роли в интересном спектакле. Это все очень строго! Там железная дисциплина. И это замечательно. Потому что это все не умилительно : «Ай, сейчас детки что-то покажут!», это суровая работа, и вырастают профессионалы: очень крепкие.

Этому спектаклю какое-то будущее просится наверняка! В будущем вы планируете отправиться с этим спектаклем и показать его где-то?

Бенька:

Пока что это еще не известно, главное, что спектакль создан! Этот спектакль идет на большой площади и восемь точек перемещаются: один шатер, который делается специально для представления, несколько полян, огромный стол, длинною пятнадцать метров за которым происходят все эти действия. Зрители вместе с актерами перемещаются от площадки к площадке… Даже была задействована крыша одного из бизнес-центров, где был прикреплен страховочный трос, человек стал на краю, кричал и махал огромным флагом, и это было эффектно.

Что касается реакции зрителей: какая она?

Бенька:

Во-первых, цирк любят за саму идею из-за того, что это замечательное место, во-вторых, мало людей, которые не любят цирк: если видеть цирк в хорошем профессиональном воплощении - это захватывает любого человека. Да и сам подход: это перемещение, интерактив, где зрителя втягивают в действие - они должны быстро маршировать от одного места к другому… Зритель не садится расслабленный на стульчик, он все время активный. И это очень здорово!