Театр «Вокальянс» в программе «УТРО» на СТВ. Спектакль «Реквием».

В студии программы «УТРО» на СТВ артисты Санкт-Петербургского театра «Вокальянс» - Роман Федоров, Дарья Носачева, Андрей Лешкович и Дарья Мартьянова.
Нам известно, что ваши родители родом из Беларуси. Это вы были инициатором гастролей в нашу страну? С 18 июня уже ведутся спектакли в разных городах Беларуси. Расскажите, о чем ваш спектакль?
Андрей Лешкович, актер:
Наш спектакль о войне - «Ревием». Постановка основана на живых письмах тех, кто не вернулся с фронта, остались там, на той войне, но остались их строки, стихи, песни, музыка... В общем, это нужно смотреть!
Просмотрев видеоролик с постановкой вашего спекталя, возникает вопрос: какое это событие?
Андрей Лешкович, актер:
Это 22 июня, 1941 год. По всей стране тогда гремели выпускные вечера: в деревнях, городках, поселках. Молодежь приходит на танц-площадку. Как сейчас: счастливые, полные надежд, каких-то светлых намерений... и... наступает война.
Роман Федоров, актер:
Как раз в этой сцене выпускного бала возникает предчувствие, то самое предчувствие войны.
Психологически - это сложно. Вы читаете письма. Не выдуманные, это реальные трагедии... Их нужно пропустить через себя. Как так сыграть, правильно проникнуться эмоционально, и не сломаться?
Дарья Носачева, актриса:
Да, мы читаем эти письма, но мы не играем этих людей. Со стороны, с нашего времени смотрим на это все, оцениваем, пропускаем через себя.
Эти письма - это белорусы, или советские солдаты? Откуда появились эти письма? Откуда появилась эта информация? Сколько спектаклей «Реквиум» уже осуществлено?
Роман Федоров, актер:
Там не только солдаты! Есть еще письма пленных, письма гражданского населения, которые сохранились, которые удалось как-то найти, спасти. Там есть письма, которые люди перед смертью прятали, есть письма со стен лагерей, тюрем....
Андрей Лешкович, актер:
Мы не знаем, чьи это письма. Может, это письма минчан, может, жителей деревни Хатынь. Многие просто не установлены. Возможно, мы никогда этого не узнаем: кто это, с Украины, России, Грузии... Война была для всех.
Наше поколение, слава Богу не видело войну. Наши дедушки, бабушки, прадеды все это видели, знали и могли про это все рассказать. Так получилось, что в вашей актерской карьере вы намного глубже посвятили себя тем переживаниям. Что это дает - эти переживания...?. Как люди вели себя в этих переживаниях в настолько сложных условиях: связь жизнь и смерть, героизм...?
Дарья Мартьянова, актирса:
У них была очень сложная задача - спасти Родину. Уничтожить то, что навалилось: фашизм. Они спасали друзей, родных, близких. Самопожертвование - это огромное объединение нашего советского народа против войны, угнетения. Это война на свободу. И мы спасли ведь не только свою страну, мы спасли весь мир!
Роман Федоров, актер:
Это дает великий пример стойкости, мужества. У меня сейчас есть момент: я читаю письмо молодой девушки, которая знает, что её скоро повесят... Там столько мужества, столько стойкости... Я хоть и мужчина, но помнимаю, что она мужественнее меня где-то и это дает мне сил.
Андрей Лешкевич, актер:
Главное, ключевое, что ведет наш спектакль и почему герои совершают такие поступки, - это любовь. С самого начала мы заряжаем этот свет, огонек. Этот огонек собственно и спасал, оставил это живое, нечто человеческое...
Ваш режиссер, Владимир Волков, театральный педагог, основатель и разработчик системы органического существования театра «Вокальянс». Что означает «органическое существование»?
Андрей Лешкевич, актер:
«Органическое существование» означет, что актер на сцене должен быть «живым»: то есть пропускать через себя все события. Волков очень простыми способами человека раскрывает. Через диафрагму, которую он развивает он связывает все вещи, которые связаны только с миром: осязание, обоняние, дыхание, пластика.... Как звезда идет, которая объединяет человека и всю его органику. Он её раскрывает.
Роман Федоров, актер:
Я недавно в этой работе. Это новый и очень интересный опыт новой методики. У каждого хорошего режиссера свое видение, и то, что я сюда попал, познакомился с этим способом меня очень радует.
Театр «Вокальянс» уже на протяжении нескольких недель в Беларуси. И успели объездить уже много городов. Чем именно здесь запомнилось ваше выступление в нашей стране?
Дарья Носачева, актриса:
Мне очень запомнилось то, что зрители всегда встают в конце. В Санкт-Петербурге это не такая реакция.
Роман Федоров, актер:
Мы выступали в разных населенных пунктах от Минска до Будслава. Публика разная - городская и деревенская - но все приходят с большим интересом, и очень приятно, что много не только людей старшего поколения, но и молодежи.
Андрей Лешкевич, актер:
Самая требовательная публика была в Могилевском областном драматическом театре. Мы этого ожидали, когда зритель подготовленный, не искушенный. По спектаклю чувствовалось, что зритель к нам присматиривается. Даже переговаривается, перешептывается. Но в конце зал встал...