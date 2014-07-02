Театр «Вокальянс» в программе «УТРО» на СТВ. Спектакль «Реквием».

В студии программы «УТРО» на СТВ артисты Санкт-Петербургского театра «Вокальянс» - Роман Федоров, Дарья Носачева, Андрей Лешкович и Дарья Мартьянова.

Нам известно, что ваши родители родом из Беларуси. Это вы были инициатором гастролей в нашу страну? С 18 июня уже ведутся спектакли в разных городах Беларуси. Расскажите, о чем ваш спектакль?

Андрей Лешкович, актер:

Наш спектакль о войне - «Ревием». Постановка основана на живых письмах тех, кто не вернулся с фронта, остались там, на той войне, но остались их строки, стихи, песни, музыка... В общем, это нужно смотреть!

Просмотрев видеоролик с постановкой вашего спекталя, возникает вопрос: какое это событие?

Андрей Лешкович, актер:

Это 22 июня, 1941 год. По всей стране тогда гремели выпускные вечера: в деревнях, городках, поселках. Молодежь приходит на танц-площадку. Как сейчас: счастливые, полные надежд, каких-то светлых намерений... и... наступает война.

Роман Федоров, актер:

Как раз в этой сцене выпускного бала возникает предчувствие, то самое предчувствие войны.

Психологически - это сложно. Вы читаете письма. Не выдуманные, это реальные трагедии... Их нужно пропустить через себя. Как так сыграть, правильно проникнуться эмоционально, и не сломаться?

Дарья Носачева, актриса:

Да, мы читаем эти письма, но мы не играем этих людей. Со стороны, с нашего времени смотрим на это все, оцениваем, пропускаем через себя.

Эти письма - это белорусы, или советские солдаты? Откуда появились эти письма? Откуда появилась эта информация? Сколько спектаклей «Реквиум» уже осуществлено?

Роман Федоров, актер:

Там не только солдаты! Есть еще письма пленных, письма гражданского населения, которые сохранились, которые удалось как-то найти, спасти. Там есть письма, которые люди перед смертью прятали, есть письма со стен лагерей, тюрем....

Андрей Лешкович, актер:

Мы не знаем, чьи это письма. Может, это письма минчан, может, жителей деревни Хатынь. Многие просто не установлены. Возможно, мы никогда этого не узнаем: кто это, с Украины, России, Грузии... Война была для всех.

Наше поколение, слава Богу не видело войну. Наши дедушки, бабушки, прадеды все это видели, знали и могли про это все рассказать. Так получилось, что в вашей актерской карьере вы намного глубже посвятили себя тем переживаниям. Что это дает - эти переживания...?. Как люди вели себя в этих переживаниях в настолько сложных условиях: связь жизнь и смерть, героизм...?

Дарья Мартьянова, актирса:

У них была очень сложная задача - спасти Родину. Уничтожить то, что навалилось: фашизм. Они спасали друзей, родных, близких. Самопожертвование - это огромное объединение нашего советского народа против войны, угнетения. Это война на свободу. И мы спасли ведь не только свою страну, мы спасли весь мир!

Роман Федоров, актер:

Это дает великий пример стойкости, мужества. У меня сейчас есть момент: я читаю письмо молодой девушки, которая знает, что её скоро повесят... Там столько мужества, столько стойкости... Я хоть и мужчина, но помнимаю, что она мужественнее меня где-то и это дает мне сил.

Андрей Лешкевич, актер:

Главное, ключевое, что ведет наш спектакль и почему герои совершают такие поступки, - это любовь. С самого начала мы заряжаем этот свет, огонек. Этот огонек собственно и спасал, оставил это живое, нечто человеческое...

Ваш режиссер, Владимир Волков, театральный педагог, основатель и разработчик системы органического существования театра «Вокальянс». Что означает «органическое существование»?

Андрей Лешкевич, актер:

«Органическое существование» означет, что актер на сцене должен быть «живым»: то есть пропускать через себя все события. Волков очень простыми способами человека раскрывает. Через диафрагму, которую он развивает он связывает все вещи, которые связаны только с миром: осязание, обоняние, дыхание, пластика.... Как звезда идет, которая объединяет человека и всю его органику. Он её раскрывает.

Роман Федоров, актер:

Я недавно в этой работе. Это новый и очень интересный опыт новой методики. У каждого хорошего режиссера свое видение, и то, что я сюда попал, познакомился с этим способом меня очень радует.

Театр «Вокальянс» уже на протяжении нескольких недель в Беларуси. И успели объездить уже много городов. Чем именно здесь запомнилось ваше выступление в нашей стране?

Дарья Носачева, актриса:

Мне очень запомнилось то, что зрители всегда встают в конце. В Санкт-Петербурге это не такая реакция.

Роман Федоров, актер:

Мы выступали в разных населенных пунктах от Минска до Будслава. Публика разная - городская и деревенская - но все приходят с большим интересом, и очень приятно, что много не только людей старшего поколения, но и молодежи.

Андрей Лешкевич, актер:

Самая требовательная публика была в Могилевском областном драматическом театре. Мы этого ожидали, когда зритель подготовленный, не искушенный. По спектаклю чувствовалось, что зритель к нам присматиривается. Даже переговаривается, перешептывается. Но в конце зал встал...