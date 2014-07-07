Кулисы в стиле хай-тек, музыкальные фонтаны и неоновые элементы. Какие еще сюрпризы готовит «Славянский базар в Витебске-2014»

Новости Беларуси. 3 дня осталось до открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Уже сегодня витебчане наблюдали за тем, как устанавливают кулисы в стиле хай-тек и монтируют фонтаны со светомузыкой.

Уже второй год оформлением главной площадки занимается сценограф из Москвы. Все для того, чтобы бренд «Славянский Базар в Витебске» продолжал успешно работать на имидж Беларуси.

С этого кабинета, по сути, и начинается «Славянский базар». Служба аккредитации – то место, куда попадает каждый непосредственный участник творческого форума: артист, журналист, переводчик и многие другие.

Благодаря специальным бэйджам можно беспрепятственно попасть за кулисы фестиваля. За час работники службы, а их всего 17 человек, могут сделать более 300 таких карточек.

Ольга Соколова, руководитель службы аккредитации фестиваля «Славянский базар в Витебске»:

Служба работает уже третий день сегодня. Ждем мы где-то примерно 4,5 тысячи гостей и участников фестиваля. На данный момент уже аккредитовано почти тысяча. Служба с сегодняшнего дня переходит в круглосуточный режим. Приезжают уже артисты ночью. Мы всех ожидаем и примем с удовольствием.

Этот бэйдж, впрочем, как и вся рекламная продукция фестиваля (плакаты, билеты, дипломы, сувениры) выполнена в едином фирменном стиле. В 2014 году знаменитый логотип «Славянского базара» – василек – дополнили новые, неоновые, элементы.

Дарья Волкова, автор фирменного стиля фестиваля «Славянский базар в Витебске»:

В этом году фантастический цветок-василек распустился на радость гостям фестиваля и заиграл яркими красками. Такая яркая цветовая гамма обусловлена тем, что по традиции фестиваль у нас многонациональный. И поэтому так много цветов задействовано.

На главной площадке фестиваля – в Летнем амфитеатре – будет задействовано много света. Оборудование и декорации, которые привезли из Москвы, едва вместились в 8 фургонов.

На сцене уже смонтированы хай-тековские кулисы – большой раздвижной экран. А металлические конструкции, установленные по его флангам, снабжены светодиодными сетками, что позволит создавать 3D-эффекты.

Анатолий Васенда, директор Летнего амфитеатра:

В этом году также интересное техническое решение: будут присутствовать динамические элементы, которые будут менять конфигурацию сцены в зависимости от того, какой коллектив на сцене и в зависимости от задумки режиссера.

Также в Летнем амфитеатре впервые появятся светомузыкальные фонтаны. Их игру зрители смогут увидеть во время торжественного открытия фестиваля 10 июля. В этот же день витебская Аллея звезд пополнится и новым именем.

Лауреатом специальной награды Президента «Через искусство к миру и взаимопониманию» в 2014 году станет Надежда Бабкина.

А это значит, что уже 10 плитка появится на витебской Аллее звезд. Точнее, уже появилась. Правда, пока она скрыта от посторонних глаз.

Официально «Славянский базар в Витебске» стартует через три дня, а завершится 14 июля. Однако, по сути, форум искусств начнется уже 8 июля. А завершающий аккорд праздника прозвучит 16 июля.

За это время на 14 фестивальных площадках пройдет около 80 мероприятий. В 2014 году в них будут участвовать представители 29 стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.