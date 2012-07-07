Роман Хемингуэя будет издан с 47 концовками

В середине июля на прилавках книжных магазинов появится новое издание романа Эрнеста Хемингуэя "Прощай, оружие!" Оно будет включать 47 альтернативных концовок романа, черновые варианты названия, а также и не опубликованные ранее эпизоды. Обложку украсит рисунок, сделанный Хемингуэем, – сообщает The New York Times.

В 1958 году Хемингуэй дал интервью нью-йоркскому литературному журналу, в котором признавался, что последние слова романа "Прощай, оружие!" он переписывал 39 раз. Однако, внук писателя Шон Хемингуэй, внимательно изучивший рукописи в Президентской библиотеке имени Кеннеди в Бостоне, выяснил, что концовка романа переписывалась 47 раз.

Длина альтернативных концовок варьируется от коротких предложений до нескольких абзацев. В новом издании будет обнародован список возможных заголовков произведения. В частности, писатель размышлял над такими заглавиями, как "Любовь во время войны", "О ранах и других вещах", "Очарование". Последнее было собственноручно вычеркнуто им из списка.

Роман «Прощай, оружие!» впервые опубликован в 1929 году. Произведение рассказывает о любви, родившейся в условиях Первой мировой войны. Роман во многом автобиографичен — Хемингуэй служил на итальянском фронте, был ранен и лежал в госпитале в Милане, где у него завязался роман с медсестрой.