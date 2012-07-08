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На «Аллее звёзд» в Витебске появилось имя Льва Лещенко

08 июля 2012 17:39
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Новости Беларуси. Именная плита в честь народного артиста России Льва Лещенко появилась на аллее звезд «Славянского базара в Витебске».

По традиции почетная награда будет вручена певцу в ходе торжественной церемонии открытия ХХІ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». 17 июля  Лев Лещенко с сольной программой Бенефис Льва Лещенко выступит в Летнем амфитеатре.

«Аллея звезд» в Витебске открыта возле эпицентра фестивальных событий – амфитеатра. На ней заложены звезды, точнее именные васильки, обладателей специальной награды Президента Беларуси «Через искусство к миру и взаимопониманию»: Андрея Петрова, Игоря Лученка, Александры Пахмутовой, Софии Ротару, Аллы Пугачевой, Владимира Мулявина,  Валерия Леонтьева, Валерия Леонтьева, Софии Ротару, сообщает сайт ctv.by.

# Культура # Звезды # Славянский базар в Витебске 2012

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