«Славянский базар в Витебске»: на 19 Международном фестивале пройдет 19 концертов

В 19 раз Витебск примеряет на себя мантию столицы искусств и встречает «Славянский базар». Торжественное открытие международного фестиваля – вечером 9 июля на сцене Летнего амфитеатра.

Освещать события «Славянского базара в Витебске» будут порядка полутысячи представителей прессы из разных стран. Среди них и журналисты СТВ.

Информационный повод №1 в Витебске 9 июля – открытие «Славянского базара». Хоть фестивальные мероприятия начались уже два дня назад – прошли сольные концерты Юрия Антонова, Елены Ваенги, Томаса Андерса, а также прошел первый этап детского музыкального конкурса – официальный старт 19 «Славянскому базару» будет дан именно сегодня.

Кстати, о цифре 19. В этот раз, это число оказалось знаковым. Во-первых – 19 по счету «Славянский базар». Во-вторых – в амфитеатре пройдет 19 концертов. В-третьих – в конкурсе молодых исполнителей примут участие 19 артистов. Вот такие совпадения.

Уже с утра на сцене Летнего амфитеатра проходят репетиции церемонии открытия фестиваля. Как всегда, концерт будет мега-звездным. На главной сцене Витебска выступят Юрий Антонов, Лариса Долина, Томас Андерс, группа «Блестящие», «J-морс», «Сябры» и многие другие.

Также, на аллее лауреатов специальной награды Президента Республики Беларусь «Через искусство к миру и взаимопонимаю» состоится открытие звезды Владимира Мулявина.

Ольга Макей, телекомпания СТВ, Витебск.