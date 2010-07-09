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Международный фестиваль искусств «Славянский базар-2010» откроется сегодня вечером в Витебске

09 июля 2010 06:33
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Считать часы до старта одного из самых престижных музыкальных конкурсов будут свыше шести тысяч зрителей и десятки звезд белорусской и зарубежной эстрады.Вокальный эпицентр фестиваля – Международный конкурс исполнителей. За победу в нем сразятся 19 участников. А самые юные звезды эстрады разыграют музыкальный пьедестал уже завтра. Впрочем, не одной музыкой едины. Неподалеку от центра Витебска около тысячи художников и ремесленников возродят Город мастеров.
# Культура # Славянский базар в Витебске 2012 # Славянский базар в Витебске

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