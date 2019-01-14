«Скульптуры, вылепленные из простого пластилина». Как создают главных артистов столичного театра кукол
Эти существа на протяжении многих лет покоряют сотни зрителей, заставляя сердце биться чаще. Мы заглянули за ширму Белорусского государственного театра кукол, который недавно отметил свое 80-летие, и узнали немного больше о мистических отношениях куклы и человека.
Например, образы будущих героев – задумка режиссера и фантазия главного художника, который рисует эскиз и передает его в руки скульптора. Там и начинается волшебство.
Сергей Лысов, художник-бутафор:
Скульптуры, вылепленные из простого пластилина, заливаются гипсом, это все высыхает, затем выклеивается в виде папье-маше, потом это все обрабатывается. Бывают такие персонажи, которые не требуют какой-то тщательной обработки, наоборот, должны быть грубые.
В руках умелого мастера-бутафора глаза куклы становятся живыми, а губы способны расплываться в улыбке. После артистку ожидает поход к стилисту. В этой комнате создаются наряды от кутюр. Сегодня свой костюм получит главный герой спектакля по мотивам повести Дэвида Алмонда «Мальчик, который плавает с пираньями».
Лариса Лапко, художник-модельер театрального костюма:
Я его называю Элвис Пресли, он очень такой гламурный мужчина. У нас есть такой маленький секрет: как мы делаем куклу, так она и будет выглядеть на сцене, то есть если, грубо говоря, нас от куклы тошнит, то тоже вы увидите на сцене. Все-таки с куклами это был такой роман с самого начала.
Специально для премьеры спектакля в цехах театра изготовили не только 40 уникальных кукол, но и оригинальную декорацию-трансформер. Изначально по задумке художника создается выгородка – макет будущей конструкции в масштабе 1 к 1. Основная сложность рабочего процесса – переход от фантазии к реальности, ведь желания автора не всегда совпадают с возможностями мастера.
Дмитрий Шейко, мастер по изготовлению декораций:
Декорация должна быть достаточно легкой, она должна быть легко разъемной, сборной. Это должны быть какие-то разъемно-съемные части.
Работа в театре, по словам мастеров, трудоемкая, но интересная. Ведь только тот, кто любит свою профессию всем сердцем, сможет оживить куклу и создать настоящее чудо на сцене.