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«Скульптуры, вылепленные из простого пластилина». Как создают главных артистов столичного театра кукол

14 января 2019 08:32
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Эти существа на протяжении многих лет покоряют сотни зрителей, заставляя сердце биться чаще. Мы заглянули за ширму Белорусского государственного театра кукол, который недавно отметил свое 80-летие, и узнали немного больше о мистических отношениях куклы и человека.     

«Скульптуры, вылепленные из простого пластилина». Как создают главных артистов столичного театра кукол-1

Например, образы будущих героев – задумка режиссера и фантазия главного художника, который рисует эскиз и передает его в руки скульптора. Там и начинается волшебство.   

«Скульптуры, вылепленные из простого пластилина». Как создают главных артистов столичного театра кукол-4

Сергей Лысов, художник-бутафор:  
Скульптуры, вылепленные из простого пластилина, заливаются гипсом, это все высыхает, затем выклеивается в виде папье-маше, потом это все обрабатывается. Бывают такие персонажи, которые не требуют какой-то тщательной обработки, наоборот, должны быть грубые.  

«Скульптуры, вылепленные из простого пластилина». Как создают главных артистов столичного театра кукол-7

В руках умелого мастера-бутафора глаза куклы становятся живыми, а губы способны расплываться в улыбке. После артистку ожидает поход к стилисту. В этой комнате создаются наряды от кутюр. Сегодня свой костюм получит главный герой спектакля по мотивам повести Дэвида Алмонда «Мальчик, который плавает с пираньями».   

«Скульптуры, вылепленные из простого пластилина». Как создают главных артистов столичного театра кукол-10

Лариса Лапко, художник-модельер театрального костюма:   
Я его называю Элвис Пресли, он очень такой гламурный мужчина. У нас есть такой маленький секрет: как мы делаем куклу, так она и будет выглядеть на сцене, то есть если, грубо говоря, нас от куклы тошнит, то тоже вы увидите на сцене. Все-таки с куклами это был такой роман с самого начала. 

«Скульптуры, вылепленные из простого пластилина». Как создают главных артистов столичного театра кукол-13

Специально для премьеры спектакля в цехах театра изготовили не только 40 уникальных кукол, но и оригинальную декорацию-трансформер. Изначально по задумке художника создается выгородка – макет будущей конструкции в масштабе 1 к 1. Основная сложность рабочего процесса – переход от фантазии к реальности, ведь желания автора не всегда совпадают с возможностями мастера.   

«Скульптуры, вылепленные из простого пластилина». Как создают главных артистов столичного театра кукол-16

Дмитрий Шейко, мастер по изготовлению декораций:  
Декорация должна быть достаточно легкой, она должна быть легко разъемной, сборной. Это должны быть какие-то разъемно-съемные части.  

«Скульптуры, вылепленные из простого пластилина». Как создают главных артистов столичного театра кукол-19

Работа в театре, по словам мастеров, трудоемкая, но интересная. Ведь только тот, кто любит свою профессию всем сердцем, сможет оживить куклу и создать настоящее чудо на сцене.  

# Театр # Культура # Фотофакт # Театр

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