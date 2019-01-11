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В Молодечно 3 февраля состоится премьера спектакля «Около ковчега в восемь»

11 января 2019 19:39
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Новости Беларуси. Минский областной театр «Батлейка» в Молодечно готовится к премьере спектакля «Около ковчега в восемь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

В Молодечно 3 февраля состоится премьера спектакля «Около ковчега в восемь»-1

Пьеса предстанет перед белорусским зрителем впервые. На этот раз современная драматургия в виде хорошей истории, автор которой – Ульрих Хуп.

В Молодечно 3 февраля состоится премьера спектакля «Около ковчега в восемь»-3

Александр Янушкевич, режисер-постановщик: 
Это интересная история про трех пингвинов и голубку, которые должны попасть на Ноев ковчег. Это библейская история, немного трансформированная к современности. Там много юмора, она очень человечная, помогает зрителю подумать.

В Молодечно 3 февраля состоится премьера спектакля «Около ковчега в восемь»-5

Премьера состоится 3-го февраля. История в исполнении молодечненских актеров и кукол идеальна для семейного просмотра.

В Молодечно 3 февраля состоится премьера спектакля «Около ковчега в восемь»-7
# Театр

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