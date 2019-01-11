В Молодечно 3 февраля состоится премьера спектакля «Около ковчега в восемь»

Новости Беларуси. Минский областной театр «Батлейка» в Молодечно готовится к премьере спектакля «Около ковчега в восемь», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пьеса предстанет перед белорусским зрителем впервые. На этот раз современная драматургия в виде хорошей истории, автор которой – Ульрих Хуп.

Александр Янушкевич, режисер-постановщик:

Это интересная история про трех пингвинов и голубку, которые должны попасть на Ноев ковчег. Это библейская история, немного трансформированная к современности. Там много юмора, она очень человечная, помогает зрителю подумать.