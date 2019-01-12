Ко дню рождения Мулявина. Песни «Песняров» звучали в симфонической обработке в Белгосфилармонии

Новости Беларуси. Памяти гения. 12 января в Белгосфилармонии состоялся концерт ко дню рождения Владимира Мулявина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Классику в этот день исполнилось бы 78 лет.

Впервые со сцены звучала «Симфония Песняров». Ее автор – Владимир Ткаченко, ветеран знаменитого коллектива. Произведение написано для симфонического оркестра, электрогитары, цимбал и включает темы популярных песен знаменитого ансамбля: «Александрина», «Крик птицы», «Ты мне весною приснилась». Исполняет его симфонический оркестр Olympia Classic под руководством Михаила Снитко.

Владимир Ткаченко, заслуженный артист Республики Беларусь:

Написано сугубо для симфонического оркестра. Если некоторых артистов и ансамблей музыка не очень глубока, то в симфоническом оркестре она только проиграет.

Музыка «Песняров» обогатилась еще чем-то совершенно новым.

«Он был наделён большим талантом». Каким запомнят Игоря Лученка

Второе отделение посвящено памяти народного артиста СССР Игоря Лученка – постоянного композитора «Песняров» и большого друга Владимира Мулявина. Его песни прозвучат в исполнении звезд белорусской эстрады.