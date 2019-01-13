В Большом театре оперы и балета 13 января пройдет традиционный бал

Новости Беларуси. И еще одно традиционное событие января. Большой театр оперы и балета готовится к приему гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в десятый раз, в ночь на Старый Новый год здесь дадут бал. Вечер вне времени и пространства. Праздник поддерживает красивую традицию танцевальных вечеров. Участники словно перенесутся в эпоху, когда на балах не просто исполняли танцы, но и общались, блистали роскошными нарядами.

Кстати, дресс-код сегодняшнего мероприятия мало чем отличается от требований этикета прошлых веков. Дам ждут в вечерних нарядах. Двери храма Мельпомены распахнутся ближе к восьми вечера. Темой праздника станет готика в духе таинственного романа «Призрак оперы».

В атмосферу прекрасного гостей окунут три дирижера – Андрей Галанов, Иван Костяхин и Олег Лесун. Каждый из них подготовил свою программу. Участникам обещают музыкальное разнообразие – русский, княжий и, конечно, Венский бал. Полонез, полька, кадриль. Редко такое встретишь в 21 веке.

К светскому рауту минчане готовились два месяца. Шили наряды, повторяли фигуры и репетировали с хореографами Большого. Организаторы анонсируют живые скульптуры, шахматный автомат и фотобудку, где можно сделать моментальные снимки на память.