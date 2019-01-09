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Более 200 исполнителей из 10 стран. Фестиваль «Январские музыкальные вечера» открывается в Бресте 9 января

09 января 2019 06:57
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Новости Беларуси. Более 200 исполнителей из 10 стран мира. 9 января в Бресте прозвучат первые аккорды международного фестиваля «Январские музыкальные вечера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 200 исполнителей из 10 стран. Фестиваль «Январские музыкальные вечера» открывается в Бресте 9 января-1

Он пройдет уже в 31-й раз. И в 2019 году станет своеобразным стартом масштабного празднования 1000-летия областного центра. В афише – громкие имена и молодые таланты. На протяжении четырех дней сразу на нескольких сценических площадках артисты исполнят шедевры белорусской, русской и западноевропейской музыки. Откроют праздник классики звезды мировой величины – солисты итальянского оперного театра La Skala.

Более 200 исполнителей из 10 стран. Фестиваль «Январские музыкальные вечера» открывается в Бресте 9 января-4

# Фестиваль # Культура # Фотофакт

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