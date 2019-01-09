Более 200 исполнителей из 10 стран. Фестиваль «Январские музыкальные вечера» открывается в Бресте 9 января

Новости Беларуси. Более 200 исполнителей из 10 стран мира. 9 января в Бресте прозвучат первые аккорды международного фестиваля «Январские музыкальные вечера», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он пройдет уже в 31-й раз. И в 2019 году станет своеобразным стартом масштабного празднования 1000-летия областного центра. В афише – громкие имена и молодые таланты. На протяжении четырех дней сразу на нескольких сценических площадках артисты исполнят шедевры белорусской, русской и западноевропейской музыки. Откроют праздник классики звезды мировой величины – солисты итальянского оперного театра La Skala.