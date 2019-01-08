Завершён ремонт Коложской церкви: что изменилось

Новости Беларуси. Спасение уникальной архитектурной жемчужины: в Гродно завершили капитальный ремонт Коложской церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее строительство датировано XII веком. На средства из фонда Президента в храме полностью заменили старую деревянную стену, которая вызывала наибольшие опасения у прихожан. Церковь стоит на крутом берегу Немана, и в истории Коложи уже были случаи обрушения.

Новая южная стена из термообработанной древесины стилизована под старину: воссоздан первоначальный рельеф, прорезаны аутентичные оконные проемы. Строители также привели в порядок геометрию фундамента, заменили дренажную систему, усилили конструкцию и отремонтировали кровлю.

Протоирей Александр Болонников, настоятель Свято-Борисо-Глебской Коложской:

Новый потолок появился, более светлый и качественно исполненный. Совершенно новая дверная группа – это все сделано из дуба, долговечного материала, и красиво исполнено. Балкон для певчих, единственное отапливаемое наше местечко (свечной ящик, как мы его называем), где может находиться дежурная – в зимнее время благодаря этому храм открыт постоянно. Ну и, конечно, в алтарной части дубовый пол новый, престол новый храма. И в южной части алтарной апсиды сооружен новый фрагмент иконостаса.