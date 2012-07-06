Ирина Хануник-Ромбальская представит авторские куклы на выставке «Персоны и персонажи»

Новости Белар уси. В галерее «Славутые майстры» открылась выставка авторских кукол «Персоны и персонажи». Посетителей встречают ангелы и эльфы, домовые и лешие, принцесы, гламурные дивы и мишки-тедди. Кроме работ известных мастеров представлены дебютные куклы их учеников. Ведущая телеканала СТВ Ирина Хануник-Рамбальская - один из таких авторов.

Куклы на выставке предлагаются не только для просмотра – их можно приобрести для собственной коллекции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Рожко, куратор выставки «Персоны и персонажи»:

Около 10 лет мы проводим эту выставку. Уже в ноябре у нас пройдёт следующая выставка, посвящённая кукольному движению в Беларуси, под рабочим названием «Куклы Беларуси».