Прямой эфир

Ирина Хануник-Ромбальская представит авторские куклы на выставке «Персоны и персонажи»

06 июля 2012 18:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Белар уси.  В галерее «Славутые майстры» открылась выставка авторских кукол «Персоны и персонажи».  Посетителей встречают ангелы и эльфы, домовые и лешие, принцесы, гламурные дивы и мишки-тедди. Кроме работ  известных мастеров представлены  дебютные куклы их учеников. Ведущая телеканала СТВ Ирина Хануник-Рамбальская - один из таких авторов.

Куклы на выставке предлагаются не только для просмотра – их можно приобрести для собственной коллекции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Рожко, куратор выставки «Персоны и персонажи»:
Около 10 лет мы проводим эту выставку. Уже в ноябре у нас пройдёт следующая выставка, посвящённая кукольному движению в Беларуси, под рабочим названием «Куклы Беларуси».

# Культура # Выставки # Фотофакт # Куклы # Ирина Рожко

Другие новости рубрики

Все новости
06 июля 2012 17:11

Международный день поцелуя

06 июля 2012 16:02

Кульминация празднования 130-летия Янки Купалы – 7 июля в Вязынке

05 июля 2012 19:10

Выставка в честь 125-летия Марка Шагала открылась в Музее истории Минска