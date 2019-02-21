Прямой эфир

Навучэнцы Магілёўскага дашкольнага цэнтра №8 чыталі вершы беларускіх класікаў

21 февраля 2019 15:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Беларуская мова ўвесь дзень гучала ў Магілёўскім дашкольным цэнтры развіцця дзіцяці, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

Навучэнцы Магілёўскага дашкольнага цэнтра №8 чыталі вершы беларускіх класікаў-1

З самага ранку бацькоў сустракалі выхавацелі і ўручалі невялікія буклеты з вершамі і парадамі, як важна прывіваць малым любоў да роднай мовы. Акрамя таго, для дзяцей правялі радыёхвілінкі.

Навучэнцы Магілёўскага дашкольнага цэнтра №8 чыталі вершы беларускіх класікаў-4

У кожнай групе гучалі беларускія вершы і казкі. А да Дня абаронцаў Айчыны маленькія магіляўчане падрыхтавалі вершы на роднай мове і творы беларускіх класікаў.

Навучэнцы Магілёўскага дашкольнага цэнтра №8 чыталі вершы беларускіх класікаў-7

У Магілёўскім дашкольным цэнтры №8 займаюцца звыш 300 дзяцей. Любоў да роднай мовы ў іх выхоўваюць з першых крокаў. Тут па-беларуску размаўляюць не толькі ў дзень роднай мовы, а і кожны чацвер.

Падрабязна – у відэаматэрыяле

# Дети # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У Мінску ўсім жадаючым прапанавалі напісаць дыктоўку па творах Якуба Коласа
21 февраля 2019 11:38

У Мінску ўсім жадаючым прапанавалі напісаць дыктоўку па творах Якуба Коласа

«Калі гутарка ідзе на беларускай мове, я адчуваю нейкае цяпло ў сэрцы»
21 февраля 2019 09:14

«Калі гутарка ідзе на беларускай мове, я адчуваю нейкае цяпло ў сэрцы»

У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце прэзентавалі факсімільнае выданне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны»
21 февраля 2019 07:19

У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце прэзентавалі факсімільнае выданне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны»