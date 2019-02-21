Прямой эфир

У Мінску ўсім жадаючым прапанавалі напісаць дыктоўку па творах Якуба Коласа

21 февраля 2019 11:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Сталічны музей Якуба Коласа запрасіў напісаць дыктоўку паводле твораў беларускага песняра, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

У Мінску ўсім жадаючым прапанавалі напісаць дыктоўку па творах Якуба Коласа-1

Вядома, што Колас і сам лІчыцца адным з актыўных стваральнікаў сучаснай літаратурнай мовы. Таму сімвалічна, што свае веды ўдзельнікі правяралі менавіта па коласаўскіх творах.

У Мінску ўсім жадаючым прапанавалі напісаць дыктоўку па творах Якуба Коласа-4

Найбольш актыўна да акцыі далучыліся будучыя настаўнікі з Мінскага педагагічнага каледжа. Таму ўрывак з рамана «На ростанях» пра сельскага настаўніка яны пазналі адразу.

У Мінску ўсім жадаючым прапанавалі напісаць дыктоўку па творах Якуба Коласа-7

Падобную акцыю ў дзень роднай мовы музей ладзіць традыцыйна. Пасля дыктоўкі ўдзельнікаў чакала інтэрактыўная віктарына, падчас якой яны папоўнілі слоўнікавы запас, а таксама атрымалі сувеніры на памяць.

Падрабязна – у відэаматэрыяле

# Белорусская литература # Культура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Калі гутарка ідзе на беларускай мове, я адчуваю нейкае цяпло ў сэрцы»
21 февраля 2019 09:14

«Калі гутарка ідзе на беларускай мове, я адчуваю нейкае цяпло ў сэрцы»

У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце прэзентавалі факсімільнае выданне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны»
21 февраля 2019 07:19

У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце прэзентавалі факсімільнае выданне «Кніжная спадчына Францыска Скарыны»

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»
20 февраля 2019 21:13

«Фильм зрелищный должен получиться»: репортаж со съёмок «Приключений авантюриста Прантиша Вырвича»