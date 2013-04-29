Новости Беларуси. Символом праздника «Купалье» «Александрия собирает друзей» станет «Папараць-кветка» мастера из Могилевской области Инны Савчук. 29 апреля стали известны результаты конкурса по выбору сувенира-символа праздника.

Получившая гран-при работа выполнена из соломки, однако, как уверяет экспертное жюри, будет хорошо смотреться и в других материалах.

В финал отобрали 7 работ из 136. В конкурсе участвовали авторы со всех регионов страны от 10 до 73 лет.

Владимир Карачевский, первый заместитель министра культуры Республики Беларусь:

Мы искали такой вариант того же сувенира, бренда, чтобы он мог быть использован в разных материалах, чтобы он был запоминающимся, чтобы он не был очень дорогим.

Одна из работ оказалась очень интересной. Ее можно потом исполнять в металле, в драгоценных металлах, можно делать как брошь, магнитик. Можно делать ее как шкатулку, которая будет запоминающейся и будет символизировать и Беларусь, и «Купалье».

Традиционный праздник «Купалье» планируется провести 6-7 июля в Александрии, Шкловского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.