Почему министр культуры Беларуси просыпается в 5 утра, что готов отдать за крест Ефросиньи Полоцкой и каким будем обновленный «Славянский базар»

На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает министр культуры Республики Беларусь Борис Светлов.

Борис Владимирович, люди культуры и искусства обычно любят долго спать. Но Вы, я знаю, встаете в пять утра и начинаете свой рабочий день обязательно с тренировки в бассейне и целый километр проплываете. Это правда?

Борис Светлов:

Сейчас мне, конечно, трудно соблюдать мой прежний график спортивный, но, тем не менее, забота о здоровье в моем ежедневном расписании, безусловно, присутствует. А встаю я по-прежнему рано.

Вопреки стереотипу. Или, действительно, это стереотип? Не обязательно люди культуры и искусства любят долго спать.

Борис Светлов:

Конечно, нет. Я думаю, что наиболее творческие моменты приходят к людям где-то в 4-5 утра. У каждого человека творчество – это очень индивидуальный процесс. И иных творческие идеи посещают во время утреннего душа, других они посещают во время просмотра того же спектакля или кинофильма, вечером или вообще во время приема ужина. Поэтому говорить о том, что кто-то обязательно в какое-то время по расписанию должен нечто творить, это, наверное, не так.

Знаменитая министр культуры Советского Союза Фурцева лично отсматривала все фильмы, все спектакли и разрешала либо не разрешала, давала либо не давала жизнь этому творению. А как Вам видится: сегодня министр культуры Беларуси должен прикладывать до такой степени руку к произведениям искусства или ограничиваться стратегическим управлением?

Борис Светлов:

Я считаю, что руку к произведениям искусства прикладывать нельзя. Рукоприкладство запрещено и в воспитании детей, и в воспитании наших творческих работников. То, что отсматривать все произведения искусства, которые сегодня появляются у нас, это обязательно. Но при этом надо ими либо восхищаться, либо оставаться равнодушными.

А чаще у Вас как получается?

Борис Светлов:

Слава Богу, наше искусство меня радует.

Вы допустите, предположим, из последнего веяния времени, то, на чем обычно строят кассовость, как это говорят, фильма (не у нас, наверное, в России чаще, а, может, и у нас): обязательно должны присутствовать в фильме постельные сцены. Вы пропустите такие сцены в фильме или нет? Вы будете восхищаться или нет?

Борис Светлов:

Вы знаете, что касается постельных сцен или фильмов, которые содержат элементы культа жестокости и насилия, другие, запрещенные нашим законодательством, то для этого существует при Министерстве культуры специальная комиссия, которая эти вещи отслеживает, и, в соответствии с ее рекомендациями, выдается либо не выдается регистрационное удостоверение относительно каждого конкретного произведения искусства. Это может быть не обязательно кино, но это может быть даже театральный спектакль, который привезен, радиопередачи, если хотите, и так далее.

Я вот недавно с удовольствием совершенно пересмотрел (наверняка Вы видели) фильм «Зависть Богов» с Верой Алентовой. Вы такой бы фильм пропустили, будь он снят на «Беларусьфильме»?

Борис Светлов:

Вы знаете, я еще раз говорю про то, что в каждом конкретном случае необходимо соблюдение времени и места показа.

Как определить? Вообще есть критерии? Вот жив сегодня «Беларусьфильм» или нет? Наполняемость залов кинотеатров, спрашивают ли лишний билетик у входа. Вот Вы как оцениваете?

Борис Светлов:

Вы знаете, показателей этих очень много. В том числе и те, которые вы называли, про лишний билетик. Слава Богу, сегодня белорусский кинематограф жив. И он востребован. Об этом хотя бы свидетельствует то, что за последнее время, условно будем говорить за последний год, мы участвовали в порядка 57-60 фестивалях. И с этих фестивалей мы привезли 75 призов. Вот вам некое международное признание.

А то, что «Беларусьфильм» – это обязательно «Партизанфильм» уже стереотип или все-таки нет?

Борис Светлов:

Конечно, это уже стереотип.

А готов «Беларусьфильм» снять блокбастер, например?

Борис Светлов:

Вы не забывайте, что сейчас киностудия «Беларусьфильм» переживает очень сложные времена. Будет завершена реконструкция – можно перед киностудией «Беларусьфильм» ставить, ожидать и требовать выпуска вот этих вот блокбастеров.

А деньги они откуда возьмут? Готовы меценаты, богатые люди вложить в белорусское кино у нас сейчас?

Борис Светлов:

Да, Вы знаете, готовы. Готовы не отечественные меценаты, хотя есть среди них и такие, но, тем не менее, идут предложения из-за рубежа, в том числе я недавно, буквально день тому назад, получил письмо из Соединенных Штатов с предложением о том, чтобы сделать киностудию «Беларусьфильм», как там написано, буквально, цитирую, во всяком случае, одной из основных киносъемочных площадок Голливуда здесь, в Восточной Европе.

Вы пойдете на это?

Борис Светлов:

Ну, а почему бы и нет?

Несколько месяцев остается до главного культурного события года – «Славянского базара». И президент поставил задачу сделать перезагрузку «Славянского базара». У Вас есть идеи по этому поводу, как вдохнуть новую жизнь?

Борис Светлов:

Да, конечно. Вы знаете, для того, чтобы увидеть новый формат «Славянского базара», наверное, надо несколько слов сказать о старом формате. На мой взгляд, «Славянский базар» в последнее время, в последние годы развился до такой степени, что он немножко даже стал терять свою специфику как музыкальный фестиваль. Согласитесь со мной, что вот это основное действие, которое связано было с конкурсами, песнями, ушло едва ли не на второй план. Появились пласты театрального искусства, киноискусства, город мастеров и так далее. Это все хорошо, но потерялась основная нить, основной стержень, ради чего это все было. Поэтому, наверное, надо подходить к новому формату «Славянского базара» именно с точки зрения, во-первых, вернуть ему конкурсность, вернуть вот эту интригу основную, ради чего, так сказать, он в свое время и замышлялся в том числе, чтобы показать, выбрать новые имена, новые таланты.

Многие ведь «Славянский базар» любили и любят не только за конкурсы или, как Вы говорите, город мастеров, а за эти бессонные ночи, за этот дух фестивальный, за которым ездят в Витебск.

Борис Светлов:

Совершенно верно. Дух фестивальный будет сохранен. И Вы правильно сказали: за которым ездят в Витебск. Так вот одна из идей новых, на мой взгляд, это развернуть этот фестиваль на более широкую публику. Как это можно сделать? А можно сделать при помощи вас. Не Вас конкретно, Игорь, а при помощи, конечно, телевидения, которое должно принять самое непосредственное участие и не в ограниченном формате показывать те события, которые происходят на протяжении нескольких дней на «Славянском базаре», а показывать гораздо шире их, чем было прежде.

Позаимствовать идею интриги или телевизионного шоу у организаторов Евровидения, которые удерживают у экранов телевизоров? Вы не любите Евровидение?

Борис Светлов:

Тогда это будет Евровидение. А мы при всем, так сказать, том, что должны искать новый формат, если мы уйдем от прежнего формата «Славянского базара», то, как Вы говорите, зачем нам приходить к Евровидению? Евровидение должно быть само по себе, «Славянский базар» должен оставаться нашим национальным брендом.

Это разные форматы или это могут быть конкурирующие фестивали? Как вы считаете? После перезагрузки «Славянского базара».

Борис Светлов:

Я думаю, что это должны быть конкурирующие фестивали, хотя каждый фестиваль учится друг у друга. И, более того, я такую режиссерскую, может быть, одну из идей Вам сейчас приоткрою, что, возможно, в день открытия мы реализуем как раз такой подход, как фестиваль фестивалей. То есть в том числе Евровидение будет приглашено, скажем, условно, будет приглашено в гости.

Все абсолютно готовятся к чемпионату мира по хоккею. Руководитель художественного музея предложил около года назад активно эксплуатировать идею Слуцкого пояса. Шарфики, кашне и прочие дела, которые с удовольствием наверняка можно продать и с удовольствием увезут иностранные туристы. Вот как вот эта тема, Слуцкие пояса, будет продолжаться?

Борис Светлов:

Сегодня, к сожалению, есть в Беларуси 11 поясов, которые целиком сохранились. Остальные – фрагменты. Очень много их разбросано по всему миру. Поэтому сегодня стоит очень многофакторная задача, что нам делать именно со Слуцкими поясами. И это делается уже.

Во-первых, есть концепция музея Слуцких поясов в городе Слуцке.

Во-вторых, это само изучение технологии производства Слуцких поясов. Здесь большое спасибо надо сказать Витебскому государственному технологическому университету, который изучил доподлинно эту технологию, ее возродил. И сегодня есть возможность, уже на основании этих исследований, заниматься воспроизводством и производством Слуцких поясов.

Есть, наконец, у нас республиканское унитарное предприятие «Слуцкие пояса», которое тоже уже закупает соответствующую технику для того, чтобы с учетом технологий, разработанных витебским университетом, уже реализовать и производить эти Слуцкие пояса. Но и не забывайте то, что ведется огромнейшая работа по, скажем так, возвращению в том числе. В том числе по возможности этих ценностей, Слуцких поясов, из-за рубежа.

Я опять-таки апеллирую к мнению господина Прокопцова. Он сказал, что готов обменять оригинальный Слуцкий пояс на картину Шишкина. Вы дадите добро на такой обмен?

Борис Светлов:

Вы знаете, мы посмотрим, насколько это будет равноценный обмен. Я думаю, что здесь речь идет не о простом каком-то обмене ценностями, а о возвращении, скажем так, ценностей тому народу, которому, в общем-то, они принадлежат по праву.

Я знаю, что у нас произведений Шишкина достаточно много представлено. Слуцкий пояс дороже.

А если вдруг, представить, найдется-таки крест Ефросиньи Полоцкой, Вы бы что отдали за него?

Борис Светлов:

Вы знаете, за него мы не будем ничего отдавать. Но, я думаю, что касается креста Ефросиньи Полоцкой, здесь надо будет положить, как говорится, жизнь, здоровье, все, что угодно, чтобы максимально собрать деньги и вернуть эту реликвию к нам на родину.

Вам не кажется, что уж слишком смешные цены на спектакли белорусских театров?

Борис Светлов:

Вы знаете, цены, да. Может быть, они и могут показаться и смешными достаточно. Но здесь все отдано на откуп менеджерам театров, директорам.

Ведь спрос есть, если так рассуждать с позиции рыночного механизма. Практически невозможно достать билет в Большой театр. Я думаю, что сегодня можно купить билет разве что на июнь. И это показатель. Так, может быть, имеет смысл поднять цены?

Борис Светлов:

Вы помните и про государственную культурную политику, что у нас есть и обязательно как минимум две категории населения. Это старики и дети, для которых, в общем-то, надо дать доступ к культурным ценностям в том числе. Поэтому здесь важна, так сказать, эта гибкая ценовая политика на билеты. И театры сегодня, на мой взгляд, ее достаточно хорошо выдерживают.

В известном фильме «Москва слезам не верит» один из главных героев сказал, что через 20 лет будет сплошное телевидение. Прошло уже 30 лет – оказался он не прав. Пройдет еще 20 лет, на Ваш взгляд, что будет: один сплошной Интернет, как сейчас, или все-таки телевидение, или все-таки театр, или, я надеюсь, книги?

Борис Светлов:

Существует театр. И кино его вовсе не убило. Сегодня существует фотография, которая вовсе не убила живопись, графику и так далее. Телевидение, в свою очередь, не поглотило кино, театр, цирк и так далее. И Интернет, конечно, тоже, который является новым средством для развития, пока он больше исполняет роль доставки произведения.

Лишний билетик будут спрашивать через 20 лет у белорусских театров?

Борис Светлов:

Обязательно. И будут заказывать в Интернете.