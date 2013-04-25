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В июне в Минске состоится премьера спектакля по роману Пауло Коэльо

25 апреля 2013 07:56
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В Минске покажут спектакль по роману Коэльо «Вероника решает умереть».  Музыку к произведению написал Гребенщиков. У популярного бразильского писателя много романов. Почему для постановки был выбран именно этот в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ рассказала Наталья Башева.   

Наталья Башева, художественный руководитель Камерного Драматического Театра:
Много лет я именно этим произведением увлекаюсь. Это произведение отвечает на мои духовные запросы, помогает мне отвечать на вопросы, которые задают подростки, о смысле жизни. Коэльо многопланен в этом произведении, многогранен. Но мы вычленили основную - христианскую линию смысла жизни. Она получилась очень светлой и жизнеутверждающей.

Премьера спектакля состоится 8 июня в КЗ «Минск».

# Культура # Театр # Наталья Башева

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