В июне в Минске состоится премьера спектакля по роману Пауло Коэльо

В Минске покажут спектакль по роману Коэльо «Вероника решает умереть». Музыку к произведению написал Гребенщиков. У популярного бразильского писателя много романов. Почему для постановки был выбран именно этот в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ рассказала Наталья Башева.

Наталья Башева, художественный руководитель Камерного Драматического Театра:

Много лет я именно этим произведением увлекаюсь. Это произведение отвечает на мои духовные запросы, помогает мне отвечать на вопросы, которые задают подростки, о смысле жизни. Коэльо многопланен в этом произведении, многогранен. Но мы вычленили основную - христианскую линию смысла жизни. Она получилась очень светлой и жизнеутверждающей.

Премьера спектакля состоится 8 июня в КЗ «Минск».