Международный фестиваль юных талантов проходит в Мозыре

Новости Беларуси. «Земля под белыми крыльями» собрала более шестисот участников из 10 стран. Международный фестиваль юных талантов под таким поэтическим названием проходит в Мозыре. Международному жюри предстоит определить обладателей гран-при и лауреатов в двух жанрах: вокал и хореография. Участники разделены на несколько возрастных категорий. Самым старшим из них исполнилось только 17 лет.

Попасть на сцену фестиваля «Земля под белыми крыльями», вот за эти стены, мечтает каждый юный белорусский вокалист. Обладателями гран-при или лауреатами фестиваля были практически все участники «Евровидения» от Беларуси, включая Ксению Ситник.

Молдаванин Денис Мидоне участвовал в детском Евровидении, всего пару месяцев назад пел в Амстердаме, а сегодня на Мозырской сцене.

В рекламе мозырский фестиваль не нуждается. На отбор участников организаторы тратят месяцы. Заявок тысячи, но в результате на сцене - лучшие. И для них все условия.

Здесь нет случайных людей. Не смотря на юный возраст каждый солист или коллектив - это профессионалы. Например, ансамбль танца из Бреста. До Мозыря в активе этих девушек выступления в Чехии, Польше, Молдове, России, Украине.

Секрет популярности мозырского фестиваля и в уникальном подходе к судейству. Профессиональное жюри в своей работе руководствуется одним критерием - безусловен только талант.

Янис Пурвиньш, член жюри международного фестиваля «Земля под белыми крыльями» (Латвия):

Этот фестиваль я называю творческой лабораторией, где можно и себя показать, и на других посмотреть, и многому научиться

Кстати, одно из традиционных мероприятий фестиваля митинг-реквием, посвященный чернобыльской катастрофе. Он состоится в Мозыре 26 апреля, в канун годовщины трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.