Гендиректор Банка Ватикана и его заместитель подали в отставку по собственной инициативе

Новости Италии. Генеральный директор Банка Ватикана, так называемого Института религиозных дел, и его заместитель подали в отставку. По собственной инициативе и, по их словам, в интересах Святого Престола.

Покинуть свои посты они пожелали на фоне проверки счетов организации. Неделю назад Папа Франциск назначил специальную комиссию по контролю за деятельностью кредитного учреждения.

Временно исполнять обязанности гендиректора будет немецкий адвокат и финансист Эрнст фон Фрейберг — президент ватиканского банка, которого на эту должность назначил ещё папа Бенедикт XVI за несколько дней до отречения от престола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.