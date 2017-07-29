Общение с Йоулупукки, вкусная кухня, мастер-классы: как в Минске прошёл День финской культуры?

Новости Беларуси. Закружиться в ритме финского танго и научиться готовить национальные деликатесы страны тысячи озер. В Минске сегодня прошел День финской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристер Микельссон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Республике Беларусь:

Беларусь и Финляндию объединяют многие вещи, разделяет нас всего одна страна, одна часть перелёта. Мы почти соседи, настроение хорошее, я рад видеть сегодня так много людей.