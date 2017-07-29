Общение с Йоулупукки, вкусная кухня, мастер-классы: как в Минске прошёл День финской культуры?
Новости Беларуси. Закружиться в ритме финского танго и научиться готовить национальные деликатесы страны тысячи озер. В Минске сегодня прошел День финской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кристер Микельссон, Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в Республике Беларусь:
Беларусь и Финляндию объединяют многие вещи, разделяет нас всего одна страна, одна часть перелёта. Мы почти соседи, настроение хорошее, я рад видеть сегодня так много людей.
Площадку в Верхнем городе разделили на несколько тематических зон. Гостям предлагали попробовать силы в флор-боле – это такой вид хоккея на полу, финских городках, а также на скалодроме. Кроме того, каждый желающий мог посетить уроки финского языка, стать участником мастер-классов.
Развернулась на фестивале и самая вкусная часть праздника. В лучших кулинарных традициях Финляндии блюда от мастеров кухни. Здесь же и специальный гость – финский Дед Мороз – Йоулупукки. Даже летом он трудится не покладая рук. К сказочному гостю сразу выстроилась целая очередь.
Йоулупукки:
В Беларуси я уже не первый раз, но всегда это было на Рождество. Белорусы очень добрые и отзывчивые. Я с большим удовольствием пообщаюсь как с детьми, так и со взрослыми. И обязательно узнаю у них, как они себя вели весь прошлый год.
В Беларуси День финской культуры проводится впервые. Праздник приурочен к 100-летнему юбилею независимости Финляндии. По всему миру в эти дни проходит более двух тысяч мероприятий.