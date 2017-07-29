В Верхнедвинском районе Международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь» собрал друзей из Беларуси, России и Латвии

Новости Беларуси. Международный молодежный лагерь «Бе-La-Русь» в эти дни вновь собрал друзей из Беларуси, России и Латвии на стыке трех границ – в Верхнедвинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже по традиции палаточный городок разместился на лесной поляне, расположенной в историческом месте – недалеко от Кургана Дружбы, насыпанного в память о боевом содружестве партизан Беларуси, России и Латвии. В этот раз наша съемочная группа отправилась на международный слет не только в качестве журналистов, но и как участники от команды Витебской области.

Татьяна Новикова и Александр Васильев в лагере «Бе- La- Русь» – персоны не просто известные. Они – уже почти история в летописи молодежного форума. Их практически никто не называет по именам. Зато все знают, как маму и папу этой большой туристической семьи.

Александр Васильев и Татьяна Новикова, родители международного молодежного лагеря «Бе- La-Русь»:

Мы храним традиции, мы передаём их. В каждой семье ребёнок – это основа всего. Вот также и мы с мамой стараемся, чтобы каждый кто сюда приехал, мог максимально себя реализовать.

За 25 лет, по самым скромным подсчетам, они обрели более 10 тысяч детей из Беларуси, России и Латвии. В государстве под названием «Бе-La-Русь» – сегодня живут молодые люди, которые преодолели тысячи километров, чтобы стать частью этого грандиозного туристического праздника. Надежда Сэротэтто, участник международного лагеря «Бе-La-Русь» (Россия):

Ехала сюда долго, преодолела три тысячи километров, чтобы побывать на таком замечательном фестивале.

Александр Доценко, участник международного лагеря «Бе-La-Русь» (Россия):

Мы преодолели 7 часовых поясов, мы из Хабаровска. Здесь такая атмосфера, ничем не передаваемая, ни с чем несравнимая.

Самому юному участнику лагеря – 7 месяцев, самому взрослому – раз в сто больше. А Павлу Радченко из Лоева аккурат исполнилось 25. Ровно такую же дату со дня рождения отмечает сам лагерь. Павел Радченко, участник международного лагеря «Бе-La-Русь»:

Я думал отметить день рождения сначала в кругу своих друзей дома, но так получилось, что я оказался здесь. И ни капельки об этом не жалею. Потому что здесь собралась такая прекрасная компания. Все так радушно меня поздравили.

Лагерь «Бе-La-Русь» сегодня – не просто место встречи молодых людей из Беларуси, России и Латвии. За четверть века он стал площадкой и для международных переговоров. Слет-2017 проходит под девизом «Навстречу Всемирному фестивалю молодежи и студентов», который в октябре пройдет в Сочи.

Виктория Меннанова, секретарь центрального комитета БРСМ:

Пользуясь такой великолепной площадкой лагеря «Бе-Ла-Русь», мы имеем возможность обсуждать с нашими коллегами предстоящие проекты. Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи:

Россия – это лишь площадка, а само содержание, сама организационная составляющая, это, конечно, будут делать участники.

Праздник молодости и радости в последние выходные июля – событие, которое невозможно забыть. А традиции, заложенные в лагере «Бе-Ла-русь», подхватывают не только дети, но уже и внуки легендарного форума.