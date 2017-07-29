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День финской культуры проходит в Минске

29 июля 2017 15:07
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Новости Беларуси. Закружиться в ритме финского танго и научиться  готовить национальные деликатесы страны тысячи озер. В Минске сегодня – День финской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День финской культуры проходит в Минске-1

По этому случаю площадку в Верхнем городе разделили на несколько тематических зон. Гостям предлагают попробовать силы в флор-боле – это такой вид хоккея на полу, финских городках,  а также на скалодроме. Кроме того, каждый желающий может посетить уроки финского языка, стать участником мастер-классов.

День финской культуры проходит в Минске-3

Развернулась на фестивале и самая вкусная часть праздника. В лучших кулинарных традициях Финляндии блюда от мастеров кухни. Здесь же и специальный гость – финский Дед Мороз – Йоулупукки. Даже летом он трудится не покладая рук. К сказочному гостю сразу выстроилась целая очередь.

День финской культуры проходит в Минске-5

Йоулупукки:
В Беларуси я уже не первый раз, приезжал только на Рождество. Белорусы очень добрые и отзывчивые. Я с большим удовольствием пообщаюсь как с детьми, так и со взрослыми. И обязательно узнаю у них, как они себя вели весь прошлый год.  

В Беларуси День финской культуры проводится впервые. Праздник приурочен к 100-летнему юбилею независимости Финляндии. По всему миру в эти дни проходит более двух тысяч мероприятий. 

# Культура # Беларусь-Финляндия # Йоулупукки

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