День финской культуры проходит в Минске

Новости Беларуси. Закружиться в ритме финского танго и научиться готовить национальные деликатесы страны тысячи озер. В Минске сегодня – День финской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По этому случаю площадку в Верхнем городе разделили на несколько тематических зон. Гостям предлагают попробовать силы в флор-боле – это такой вид хоккея на полу, финских городках, а также на скалодроме. Кроме того, каждый желающий может посетить уроки финского языка, стать участником мастер-классов.

Развернулась на фестивале и самая вкусная часть праздника. В лучших кулинарных традициях Финляндии блюда от мастеров кухни. Здесь же и специальный гость – финский Дед Мороз – Йоулупукки. Даже летом он трудится не покладая рук. К сказочному гостю сразу выстроилась целая очередь.

Йоулупукки:

В Беларуси я уже не первый раз, приезжал только на Рождество. Белорусы очень добрые и отзывчивые. Я с большим удовольствием пообщаюсь как с детьми, так и со взрослыми. И обязательно узнаю у них, как они себя вели весь прошлый год.