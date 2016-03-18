«Шлягеры на все времена» прозвучат в Белгосфилармонии: Цой, Леонтьев, Демарин и Эльдар Рязанов

Четыре дня в Белгосфилармонии будут звучать шлягеры на все времена в исполнении. Национальный концертный оркестр Беларуси в этом году сделает акцент на творчестве российских композиторов и артистов. Меломаны услышат программы, посвященные Виктору Цою, народному артисту России Валерию Леонтьеву, композитору Игорю Демарину, творчеству кинорежиссера Эльдара Рязанова. Подробнее о фестивале ­– гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Михаил Финберг, заслуженный деятель искусств, народный артист Беларуси, профессор.