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«Шлягеры на все времена» прозвучат в Белгосфилармонии: Цой, Леонтьев, Демарин и Эльдар Рязанов

18 марта 2016 11:56
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Четыре дня в Белгосфилармонии будут звучать шлягеры на все времена в исполнении. Национальный концертный оркестр Беларуси в этом году сделает акцент на творчестве российских композиторов и артистов. Меломаны услышат программы, посвященные Виктору Цою, народному артисту России Валерию Леонтьеву, композитору Игорю Демарину, творчеству кинорежиссера Эльдара Рязанова. Подробнее о фестивале ­– гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Михаил Финберг, заслуженный деятель искусств, народный артист Беларуси, профессор.

# Культура # Фотофакт # Фестивали и карнавалы # Михаил Финберг # 2016 - Год культуры в Беларуси

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