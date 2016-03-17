Колокольный звон претендует на внесение в список нематериального духовного наследия Беларуси и ЮНЕСКО

Беларусь – уникальная страна, где по сей день существует традиция звонарства. Редкая техника колокольного звона уже сегодня претендует на внесение в список нематериального духовного наследия Беларуси и ЮНЕСКО.

Её изучением долгое времчя занималась Елена Геннадьевна. По благославлению метрополита Минского и Слуцкого Патриаршего экзарха всея Беларуси Филарета она провела провела ряд экспедиций и побывала в 300 странах.

В Минске до революции было множество храмов со своими колокольнями. В 20-е годы прошлого столетия советские власти закрыли в Минске все храмы. Большинство сохранившихся в то время колоколов уже во время Великой отечественной войны изъяли немецкие оккупанты. Долгое молчание колокольного звона удалось нарушить в Минске лишь в 1989 году. Тогда он раздался здесь – Свято-Духовском кафедральном соборе. Именно здесь удалось сохранить массу уникальных колоколов.

Сегодня колокольный звон звучит по всей территории Беларуси. Множество уникальных экземпляров можно найти в отдельных региаонах страны.