Новости Индии. В Индии отмечают индуистский праздник весны Холи. В некоторых регионах страны его справляют 16 дней. В частности, в городе Барсана. Там люди по традиции осыпают друг друга разноцветной пудрой и поливаются подкрашенной водой. Также танцуют под звуки народных ударных инструментов.

Праздник Холи в Индии религиозный и знаменует приход тепла, а также передачу положительной энергии. Впрочем, эта традиция приобрела популярность не только среди индусов. Фестивали красок устраивали также и в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.