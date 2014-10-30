Шесть уникальных Слуцких поясов привезли в Минск из Польши

Новости Беларуси. Уникальные Слуцкие пояса привезли в Минск из Польши. Выставляться произведения искусства будут в Национальном художественном музее Беларуси.

Шесть поясов Слуцкой мануфактуры – экспонаты из богатейших коллекций Национального музея в Варшаве. Пять из них выполнены в период между 1767 и 1807 годами (в это время предприятием руководили Ян и Леон Маджарские), а один пояс создан после 1807 года.

Минская экспозиция сейчас монтируется, для широкой публики она будет представлена 5 ноября.

Это не первый выставочный проект, когда Слуцкие пояса временно возвращаются на родину. В Минске ранее «гостили» экспонаты из Москвы, Львова и Вильнюса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероника Кондратюк, СТВ:

Сегодня в Национальном художественном музее, как говорится, вскрыли черный ящик. Оценить каждый привезенный экспонат не решаются даже коллекционеры. Ведь это подлинные Слуцкие пояса.

Уникальная возможность увидеть то, на что пока билет не купишь. Шесть свертков с историческими ценностями Беларуси ресторатор из Польши Мирослава Махуляк распаковывает со всей аккуратностью.

Мирослава Махуляк, реставратор Национального музея в Варшаве:

Видно, что некоторые пояса раньше носили. В одном из поясов мы немного обработали края. Тем не менее, все изделия хорошо сохранились, потому что мы к ним очень бережно относимся, ведь они уникальны.

Оригинальные изделия Слуцкой мануфактуры. Всего в коллекции Национального музея в Варшаве — 58 поясов. В Минск их прибыло шесть. Почти все изготовлены в середине 18 столетия, когда мануфактурой руководил Ян и Леон Маджарские. Их подлинность подтверждают тканые клейма.

Елена Карпенко, заведующая отделением древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Эта выставка единственная в своем роде, потому что каждый пояс имеет здесь метку: или «Слуцк», или «В граде Слуцке». Есть метки «Леон Маджарский». Мы очень благодарны нашим польским коллегам за то, что они действительно из обширной коллекции Слуцких поясов (их 59) в Варшаве, в Национальном музее, выбрали наиболее яркие, качественные, аттрактивные.

Пока экспозиция только монтируется. В зале древнебелорусского искусства. Примечательно, что разместится она напротив коллекции портретов династии Радзивиллов, тех самых, которые когда-то и основали уникальное производство.

Елена Карпенко, заведующая отделением древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Они все в прекрасной сохранности, все имеют золотную серебряную нить. Все с метками. Это жемчужина коллекции Варшавского музея, которая прибыла к нам.

Огромную ценность эти пояса представляют и для Беларуси. Возможность не только сохранить, но и возродить их производство решено именно там, где в свое время и зародилось искусство. Непростой процесс — под личным контролем главы государства. И вот сегодня на Слуцком предприятии соблюдены все технологии старинного ткачества.

Сегодня «золотые пояса» пытаются в буквальном смысле собрать по нитям. Большинство из них, сотканные когда-то на территории Синеокой, находятся в музеях Польши и России. Не раз велись попытки их выкупить или обменять.

Владимир Прокопцов, директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Ідуць перамовы аб тым, каб зрабіць абмен адэкватны, скажам, з расійскім бокам на твор вядомага рускага мастака, скажам, Шышкіна, трэба працаваць с калекцыянерамі. Гэта робіцца.

Исторически так сложилось, что только в Варшавском музее хранится более полусотни Слуцких поясов. Поэтому сегодня белорусские эксперты разрабатывают специальный сводный каталог национальных раритетов, которые находятся за границей. Чтобы у любого из вывезенного когда-то экспоната была возможность вернуться на Родину.