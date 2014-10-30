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На сцене Купаловского показали спектакль, которым в 19 веке открывался театр

30 октября 2014 09:18
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Новости Беларуси.  На сцене Купаловского показали спектакль, которым в 19 веке открывался театр. Пьесу «Сфинкс» Октава Фелье зрители смогли увидеть в оригинальном прочтении. Это самая старая постановка, которая упоминается в истории главной театральной сцены Беларуси.

Идея возрождения исторической премьеры принадлежит заводу «Оливария». Возникла она не случайно: предприятие, которое, кстати, отмечает юбилей, построено (как и Купаловский) под покровительством тогдашнего главы Минска графа Чапского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Купаловский театр # Николай Пинигин # Денис Шерстенников # Олег Маслиев

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