Новости Беларуси. На сцене Купаловского показали спектакль, которым в 19 веке открывался театр. Пьесу «Сфинкс» Октава Фелье зрители смогли увидеть в оригинальном прочтении. Это самая старая постановка, которая упоминается в истории главной театральной сцены Беларуси.

Идея возрождения исторической премьеры принадлежит заводу «Оливария». Возникла она не случайно: предприятие, которое, кстати, отмечает юбилей, построено (как и Купаловский) под покровительством тогдашнего главы Минска графа Чапского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.