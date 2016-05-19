Шесть томов и семь лет работы: энциклопедию «Культура Беларуси» презентовали в Национальной библиотеке

Новости Беларуси. Энциклопедию «Культура Беларуси» 19 мая презентовали в главной библиотеке страны. Издание уже удостоено награды Национального конкурса «Искусство книги». Шесть томов и 15 тысяч статей обогатили сокровищницу гуманитарных наук именно в Год культуры. Кропотливая работа коллектива авторов длилась порядка 7-ми лет. Как результат – энциклопедия истории культуры, где учтены изменения, произошедшие в Беларуси за последние четверть столетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Андриевич, директор издательства:

Інтэрнэт інтэрнэтам, але тое, што зроблена, пакладзена на папяровы варыянт энцыклапедыі, застаецца назаўсёды. І вельмі сімвалічна, што энцыклапедыю «Культура Беларусі» мы завяршылі менавіта ў Год культуры.