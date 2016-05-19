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Победителей XII Национального телевизионного конкурса «Телевершина» назовут 20 мая в Минске

19 мая 2016 07:23
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20 мая во Дворце Республики огласят победителей XII Национального телевизионного конкурса «Телевершина». Мы узнаем лучшие программы, документальные фильмы, лучших телеведущих, а также обладателя главной награды конкурса – гран-при «Телевизионный проект года». Кроме того, на торжественной церемонии будет вручен «Приз зрительских симпатий».  Накануне этого события в студии программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – участники конкурса, ведущие телеканала СТВ, претендующие на этот приз, – Екатерина Забенько и Ольга Бурлакова.

# Культура # Фотофакт # Ольга Бурлакова # Екатерина Забенько # Телевидение в Беларуси

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