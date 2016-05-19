Зрители выбрали лучшего телеведущего Беларуси: подведены итоги голосования на сайте СТВ

Новости Беларуси. Лучший телеведущий страны определен. Голосование за «Приз зрительских симпатий» на конкурсе «Телевершина» закончилось на сайте СТВ. Заветную статуэтку любимец публики получит 20 мая во Дворце Республики на торжественной церемонии награждения всех победителей национального конкурса «Телевершина».

За организацию шоу в этом году отвечает СТВ: 25 номинаций, Гран-при и 6 спецпризов. Члены жюри, определяя лучших среди документалистов, сценаристов, режиссеров, отсмотрели сотни конкурсных программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Булацкий, член жюри, заведующий кафедрой телевидения и радиовещания Института журналистики БГУ:

Прошлый год у нас был особенный. И контент практически всех телевизионных каналов был смещен в сторону общественно-политического вещания. Все творческие, технические силы были брошены именно на обеспечение именно этого вида вещания телевизионных каналов. Отсюда и представленные работы, уровень которых продемонстрировали наши телевизионщики именно в этой сфере вещания, достаточно высок