Уникальную картину Хруцкого показали в Полоцке: портрет Мицкевича с одной стороны, натюрморт – с другой

Новости Беларуси. Выставка одной картины. В Полоцке презентовали портрет кисти известного белорусского художника Ивана Хруцкого, написанный в XIX веке. На нем запечатлен знаменитый поэт и общественный деятель Адам Мицкевич. Обнаружили работу совершенно случайно.

В 2010 году древний Полоцк был объявлен первой культурной столицей Беларуси. А в список памятных дат ЮНЕСКО в том же году было внесено имя выдающегося живописца Ивана Хруцкого. К этому приурочили выставку его работ. Как раз во время подготовки экспозиции и обнаружили портрет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Лысенко, заведующий художественной галереей Полоцкого музея-заповедника:

Мы решили провести ряд экспертиз, ряд исследований, связаться с Институтом русской литературы Санкт-Петербурга и многими другими искусствоведами. И сегодня комплекс всех результатов говорит о том, что на самом деле эта работа принадлежит кисти Ивана Фомича Хруцкого.

Любопытно, что с обратной стороны холста, еще две картины. Эскиз женского портрета, поверх которого написан натюрморт. Ученые предполагают, что и эти работы Хруцкого. Однако пока доподлинно это неизвестно.