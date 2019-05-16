«Двигать и насмехаться над ним нельзя». Волшебный валун в Ошмянах – кому и как помогает?

Это сакральное место находится вблизи деревни Огородники и уходит своими корнями в ледниковый период. Гранит в 74 тонны прибыл с Аландских островов на Ошмянскую возвышенность примерно 20 тысяч лет назад. Когда начали происходить чудеса, неизвестно. Но уже больше века местные считают его талисманом семейного счастья. Сергей Жилик, методист ГУК «Ошмянский районный центр культуры:

Наверняка, это с времен язычества пришло к нам: традиция поклонения. По легенде, когда-то ров был заполнен водой. Молодой жених решил переплыть этот ров, утонул, возлюбленная бросилась за ним и превратилась в этот камень.

По преданию, когда одна женщина отчаялась, что не может иметь детей, и после ссоры с мужем ушла в лес, она случайно наткнулась на камень и услышала благословение. Алена Мисюк, местный житель:

Не бойся – всё будет хорошо, попей воды возле этого источника, который вытекает из-под камня. Она так и сделала, прислонилась к камню, а когда открыла глаза, уже было утро, она встала и пошла домой. И произошло чудо, через 9 месяцев в семье появился мальчик.

С тех пор камень нарекли Невестиным и стали просить его найти суженого. Молодые пары приходят перед свадьбой за благополучием, а семьи просят подарить наследника. И если обратиться к народной «святыне» с верой и чистой душой, она вас услышит в любое время. Станислава Томашевич, местный житель:

Одна моя знакомая приходила убирать эту территорию, залезла на этот камень, мыла его и приговаривала: «Если я не выйду замуж, значит нет тут никакой правды». И она вышла замуж и уже 6 лет живет счастливо, и выехала в Гродно.

Ольга Кузьмицкая, директор ГУК «Ошмянский районный центр культуры»:

Одна пара прожила больше 15 лет в брачном союзе и казалось бы, все было хорошо, но случился кризисный момент. Жена уговорила своего мужа прийти к этому камню, теперь они живут счастливо. Алена Мисюк:

Соседи рассказывали, что он когда-то здесь коров пас, она приходила ягоды собирать, их глаза встретились именно здесь и стали назначать свидания. Потом они поженились, теперь эта пара, у которой есть внуки.

Реальные истории говорят сами за себя. Возле магического камня повязывают ленточки, оставляют корзинки с куклами, конфеты и монеты. Причем, зарубежной валюты немало. Ольга Кузьмицкая:

Двигать камень нельзя и насмехаться над ним тоже нельзя.