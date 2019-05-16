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Головоломки, врачи и спортивная выставка. Шестое чувство обещают открыть в Национальном художественном музее

16 мая 2019 09:23
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Уже в эту субботу, 18 мая в Беларуси пройдет культовая Ночь музеев-2019. Масштабы фестиваля растут с каждым годом, к акции присоединяются новые учреждения, выставочные залы и галерее.

Всего за одну ночь люди самого разного возраста могут значительно расширить свой кругозор и увидеть привычные экспозиции в другом лунном свете. Чего ждать посетителям в этом году?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – учёный секретарь Национального художественного музея Республики Беларусь – Светлана Анейко.

Тема в этом году «Шестое чувство». Что это значит? Почему выбрана именно такая тема?

Светлана Анейко, учёный секретарь Национального художественного музея Республики Беларусь:
Дело в том, что все мы знаем, что существует 5 основных органов чувств и, вообще, чувств как таковых. Но на самом деле наша жизнь учит нас тому, что чувств гораздо больше. И мы в этом году постарались расширить эту палитру из пяти основных и попытаться раскрыть для посетителя какое-то шестое чувство. Может, у них будет конкретно шесть, может, они откроют что-то новое для себя, прочувствуют, поиграют, ощутят на каком-то ином измерении, поэтому задача именно расширение чувственного опыта человека.

Головоломки, врачи и спортивная выставка. Шестое чувство обещают открыть в Национальном художественном музее-1

Все экспозиции принимают участие?

Светлана Анейко:
Да, абсолютно все. Все наши 19 залов.

Головоломки, врачи и спортивная выставка. Шестое чувство обещают открыть в Национальном художественном музее-4

Что вы рекомендовали бы посмотреть?

Светлана Анейко:
Всё достойное. Мне нравится белорусская экспозиция современная, в первую очередь.

Головоломки, врачи и спортивная выставка. Шестое чувство обещают открыть в Национальном художественном музее-7

Я бы потратила время для того, чтобы подняться на четвёртый этаж и открыть для себя головоломки, игры, пазлы, которые у нас там будут запланированы. Попытаться погрузиться вместе с нашими партнёрами в такую символическую сторону искусства и открыть для себя что-то новое. Для тех, кто захочет погрузиться именно в русское классическое искусство, компанию составит детская аудитория. Именно там в пяти залах русского искусства мы сделали такую обширную детскую зону, где будет возможность поработать с пазлами, разного рода головоломками, открыть мир чувств, именно через собственное чувственное проживание. В первом зале будет такая традиционная для Ночи музеев часть – это лекторий. Он тоже широкого охвата, потому что мы говорим о чувствах. Чувства – это физиология с медицинской точки зрения, связана с человеческим телом, с таким опытом. Поэтому наши лекторы в этом году не только связаны с искусством, это и представители медицинского направления, это и попытка взглянуть на чувства со стороны лингвистики.

Головоломки, врачи и спортивная выставка. Шестое чувство обещают открыть в Национальном художественном музее-10

Когда нужно приходить?

Светлана Анейко:
Акция начнется в 19.00 и дальше некоторые локации будут запускаться по ходу движения. Например, в 20.00 мы планируем такое торжественное открытие выставки, приуроченной ко II Европейским играм это выставка «Игры. Гульні. Games». Самый масштабный спортивный художественный проект этого года в стенах нашего музея.

Головоломки, врачи и спортивная выставка. Шестое чувство обещают открыть в Национальном художественном музее-13

До скольки будет работать акция?

Светлана Анейко:
До 24.00.

# Национальный художественный музей Беларуси # Культура # Фотофакт

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