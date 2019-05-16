Головоломки, врачи и спортивная выставка. Шестое чувство обещают открыть в Национальном художественном музее

Уже в эту субботу, 18 мая в Беларуси пройдет культовая Ночь музеев-2019. Масштабы фестиваля растут с каждым годом, к акции присоединяются новые учреждения, выставочные залы и галерее.

Всего за одну ночь люди самого разного возраста могут значительно расширить свой кругозор и увидеть привычные экспозиции в другом лунном свете. Чего ждать посетителям в этом году?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – учёный секретарь Национального художественного музея Республики Беларусь – Светлана Анейко.

Тема в этом году «Шестое чувство». Что это значит? Почему выбрана именно такая тема?

Светлана Анейко, учёный секретарь Национального художественного музея Республики Беларусь:

Дело в том, что все мы знаем, что существует 5 основных органов чувств и, вообще, чувств как таковых. Но на самом деле наша жизнь учит нас тому, что чувств гораздо больше. И мы в этом году постарались расширить эту палитру из пяти основных и попытаться раскрыть для посетителя какое-то шестое чувство. Может, у них будет конкретно шесть, может, они откроют что-то новое для себя, прочувствуют, поиграют, ощутят на каком-то ином измерении, поэтому задача именно расширение чувственного опыта человека.