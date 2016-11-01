Сергей Юрский: «Меня всегда могут обвинить в брюзжании»

Сергей Юрский, актёр и режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы отличаетесь очень особенной, по современным временам, гражданской позицией. В 2001 году Вы выступали за НТВ, чуть позже Вы выступали за то, чтобы остановить военные действия в Чечне.

Сергей Юрский:

Я перестал заниматься этим, потому что понял, во-первых, что мой возраст вышел.

И меня всегда могут обвинить в том, в чём Вы меня сейчас обвинили, то есть, в брюзжании. И я должен очень проверить свои выступления. И я просто отошёл от всякого. Во-первых, от любых группировок. Любых.

Я ушёл в одиночество и стал исследовать тему одиночества.

В этом смысле Шагал меня крайне интересует, как одинокая фигура. Как художник, не утративший таланта до конца почти 100-летней жизни, не присоединившийся ни к каким группам, не создавший никаких групп и, однако, вошедший наравне с громадными группами и признанный ими. Великая фигура.