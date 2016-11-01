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Отличается ли жизнь в 70 и 80 лет: мнение актёра Юрского

01 ноября 2016 20:45
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Сергей Юрский, актёр и режиссёр театра и кино, народный артист РСФСР в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вам – 81 год. Вы в отличной форме.

Сергей Юрский:
Да нет, болею я, крепко болею.

Вы можете тогда сказать, чем, по-Вашему, отличаются жизнь и ощущения в 80 и в 70 лет?

Сергей Юрский:
Ощущается. Ощущается и я с изумлением теперь и, так сказать, боясь влезать в собственный мозг с наблюдениями, но настолько ощущаю разным себя. Разным мир, в котором я, как жил, так и живу – всё в той же стране, всё в тех же городах: Москва, Ленинград-Петербург. Минск. Ничего похожего.

И я догадываюсь, что не только всё переменилось и тревожно, на мой взгляд, переменилось.

Но клетки моего организма все: и больные места, которые конкретно болят, и те, которые втихаря существуют, ещё дают мне возможность двигаться – они все другие. Мы все – другие. И надо очень внимательными быть к миру для того, чтобы не сподличать.          

Позвольте пожелать Вам здоровья и всего самого наилучшего. Большое спасибо за это интервью.

Полностью текст интервью и видео здесь

# Культура # Российские актеры # Сергей Юрский

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