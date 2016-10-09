Сергей Катков: где и как жил выдающийся педагог, воспитавший плеяду белорусских художников и архитекторов

У него был редкий дар – он любил жизнь, любил людей, и особенно детей, которые были для него источником искренности и благородства. Сергей Петрович Катков умел в каждом ребенке открыть индивидуальность и зажечь ту самую искру. Он не ходил, а летал вприпрыжку, его глаза всегда светились, он был полон энергии и гармонии. Он творил на пленэрах с раннего утра до поздней ночи, его душа навсегда останется в лирических пейзажах. Гениальный и невероятно скромный.

Зоя Литвинова, художник, член Союза художников СССР, член Белорусского союза художников, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, обладатель Ордена Франциска Скорины:

Стал ли ты художником или ты ученый, инженер, которых бесконечно много у Сергея Петровича. Все мы, его ученики, ощущали его человеком, который всегда мог быть другом. Не только учителем, но по-настоящему другом.

Любовь к природе и земле у Сергея Каткова была в генах. Он родился 1 октября 1911 года в селе Скрипицыно Пензенской области в многодетной крестьянской семье. Из 11 детей образование получил лишь он – закончил Пензенский художественно-педагогического техникум. Его учителем стал воспитанник Ильи Репина, известный русский художник Иван Горюшкин-Сорокопудов.

В 1937 году художник приехал в Беларусь, которой посвятил всю жизнь. В Минске его призвали в армию, здесь он встретил свою любовь, женился и стал преподавать в изостудии столичного Дворца пионеров и школьников.

Этот дом начал строить в 1956 году по его собственному проекту, он сам ездил в лес за бревнами. Катков стал первым минчанином на Втором Сморговском переулке, которому разрешили возвести двухэтажный дом с мастерской посреди одноэтажных деревянных зданий. Дочь Светлана еще помнит, как топили дом дровами и брикетом.

Сколько в этих уютных комнатах было прописано народу, не сосчитать – художник был рад всем.

Светла Каткова, художник, член Союза художников СССР, член Белорусского союза художников, лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области искусства:

Помню, что огромное количество людей приходило к нему, его учеников. Они часто и в саду сидели, беседовали, и дома.

Дети тянулись к мудрому Сергею Петровичу, потому что он не навязывал своего мнения, выезжал с ними на пленэры круглый год и учил их писать правдиво.

Светла Каткова, художник, член Союза художников СССР, член Белорусского союза художников, лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области искусства:

Стельмашонок, Данциг, Левин, Товстик, Гомонова две сестры и Заслонов. Да, я помню, он приходил еще совсем ребенком, его приводили. В поездках устраивал дискуссии с этими детьми, каждый мог выразить свое отношение к работе другого. Зимой останавливались в школах, где можно было, притом он организовывал весь быт этих детей, сам кашеварил, сам готовил – это удивительно. Все спят, а он уже с холстом идет писать свой этюд. Посещал семьи, его приглашали в дома, выслушивали его мнения, отношение. Когда решалась судьба даже поступать куда ребенку. Например, он считал, что Левин может быть хорошим художником, а его отец решил, что он должен быть архитектором. Вот и согласился и стал замечательным архитектором.

Зоя Литвинова, художник, член Союза художников СССР, член Белорусского союза художников, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, обладатель Ордена Франциска Скорины:

Любил при выезде на этюды общаться с простыми людьми. Приезжал, ставил этюдник, начинал писать, и вокруг собиралось много детей, которые становились его друзьями, учениками.

Сергей Петрович регулярно устраивал выставки своих воспитанников, имена которых становились известными в стране и за рубежом. За хорошие рисунки педагог всегда поощрял детей красками, которые трудно было достать в былые времена.

Художник обожал отправляться в путешествия по бескрайним полям и лесам, вместе с учениками посещал родину Якуба Колоса и Янки Купалы, любил писать на берегах Свислочи, в районе Новинок, изображал логойские красоты, много времени проводил в Ждановичах и часто возвращался с пленэров с букетом полевых цветов.

Светла Каткова, художник, член Союза художников СССР, член Белорусского союза художников, лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области искусства:

Когда он организовал школу-интернат, он ездил по республике, отбирал детей и направлял в художественную школу-интернат. Условия были там необыкновенные.

Зоя Литвинова, художник, член Союза художников СССР, член Белорусского союза художников, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, обладатель Ордена Франциска Скорины:

Он имел свою индивидуальность, он узнаваемый, он вообще относился особым образом к цвету, пластике. Когда мы смотрим его работы, которые он делал во время войны, и по Маньчжурии рисунки, мы видим, что в этих тяжелых условиях он все равно оставался художником.

Пройдя дорогой солдата от Москвы до Кенигсберга в рядах армии 3-го Белорусского фронта, Сергей Петрович очень ценил мирную жизнь, и каждое его произведение пропитано жизнью. Плывущие вдаль облака, изгибы студеных речек, дыхание ветра, шелест листвы, чарующие склоны – во всем чувствуется движение.

Он, как скульптор, словно лепил свои атмосферные пейзажи мазком и создавал сюжет. Многое художник взял из русской классической школы и из методов новаторской французской живописи конца XIX века. Сергей Петрович был одновременно мастером городского и деревенского пейзажей, камерных и панорамных мотивов. Хотя свои работы он демонстрировал нечасто, чтобы не навязывать ученикам свой творческий почерк.

Светла Каткова, художник, член Союза художников СССР, член Белорусского союза художников, лауреат Государственной премии Республики Беларусь в области искусства:

У нас был чуланчик и он сложил все работы. И когда мы делали очередной ремонт, мне рабочий говорит: «Вы знаете, что там столько работ находится?» Первый раз слышала, потому что это было без меня. И потом я снова доставала, делала подрамники, рамы, готовила для выставки. И книгу выпустили.

Сергей Петрович преподавал в Минском художественном училище, Республиканской школе-интернате по музыке и изобразительному искусству. За большой вклад в развитие художественного образования в 1966 году ему было присвоено почетное звание заслуженного учителя Беларуси, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Круглолицый, кучерявый, в валенках и клетчатой рубашке, с этюдником в трамвае. Таким с улыбкой в глазах он останется в памяти своих учеников.

Его культурное наследие бесценно для нас. Творческий темперамент Сергея Каткова и сегодня удивляет зрителя, а работы украшают многие белорусские и зарубежные музеи.

И очень бы хотелось, чтобы эта память жила и в городе. Неделю назад к юбилею художника на его родном доме сделали памятную доску. Сергей Петрович мечтал создать в Минске музей детского рисунка, и это было бы хорошей благодарностью скромному и трудолюбивому художнику.