Вышивка на ложке или забытое искусство из белорусских глубинок

Необычное ремесло начали возрождать школьники и преподаватели в одной из белорусских глубинок. В деревне Большие Радваничи в Брестском районе вышивают по дереву (больше фотографий можно увидеть здесь).

Все как в обычной вышивке, только вместо ткани – деревянные изделия. Такое ремесло когда-то считалось вершиной рукоделия. Его передавали из поколения в поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все как в обычной вышивке, только вместо ткани деревянные изделия – ложки, тарелки, шкатулки и даже настенные часы. Такое, на первый взгляд причудливое ремесло, наравне с вышивкой по глине когда-то считалось вершиной рукоделия.

Волшебные узоры на предметах быта передавали из поколения в поколение.

Алла Панасик, директор Дома культуры в деревне Большие Радваничи:

Собирали этнографические образцы, просто нами была услышана такая вещь, что такие старинные вещи были вышиты когда-то. Идея очень понравилась. Мы заинтересовались. Дети меня

поддержали.

Старинная техника вышивки по дереву была забыта неспроста. Таким способом украшали кухонную утварь часто и широко. Только не на продажу и показ, а сугубо для личного пользования. Поэтому и найти сегодня подобные артефакты не так-то просто.

Жан Васько, председатель профсоюзной организации ремесленников Брестской области:

Предмет ложка – это был всегда личный предмет. И он носил сакральный характер. Бралась ложка, делалась вышивка на ней.

Каждая вышивка имела свою направленность.

Если человек болел, то была вышивка, которая просила высшие силы о здоровье.

Центральная тема узоров – белорусский орнамент. Все настолько красиво, что порой не отличить от картинки. Начинающие мастера шутят: никакого мошенничества, только ловкость рук. Перед тем, как творить, дерево надо тщательно подготовить.

Да и на вышивку одного небольшого предмета может уйти не один день.

Кирилл Овсеенко, ученик средней школы деревни Большие Радваничи:

Во-первых, это очень интересный процесс. Во-вторых, во многих случаях я сам вырезаю эти все лопатки. Это очень увлекательно, интересно.

Надежда Егеазарян, ученица средней школы деревни Большие Радваничи:

Каждый орнамент что-то значит. Символ добра, любви. Это – символ семьи. Этот – благополучия.

Это не просто кружок по увлечениям, а самая настоящая лаборатория. Дети по рассказам старожил самостоятельно возрождают забытые ремесла. И вышивка по дереву – это только начало.

Татьяна Панасик, ученица средней школы деревни Большие Радваничи:

Меня заинтересовала вышивка по дереву тем, что это сохранение наших традиций и истории. Вышиваю я с самого детства, и это было мне интересно. Ну а вышивка по дереву – это что-то новое. И этого нигде не

встретишь.