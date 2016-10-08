Вышивка по дереву в деревне Большие Радваничи Брестского района: фотофакт

Новости Беларуси. Необычное ремесло начали возрождать школьники и преподаватели в одной из белорусских глубинок.

В деревне Большие Радваничи в Брестском районе вышивают по дереву.

Центральная тема узоров – белорусский орнамент. Все как в обычной вышивке, только вместо ткани деревянные изделия – ложки, тарелки, шкатулки и даже настенные часы. Такое ремесло когда-то считалось вершиной рукоделия. Народные умельцы тайны своего мастерства передавали из поколения в поколение.

Татьяна Панасик, ученица средней школы деревни Большие Радваничи:

Меня заинтересовала вышивка по дереву тем, что это – сохранение наших традиций и истории. Вышиваю я с самого детства, и это было мне интересно. Ну а вышивка по дереву это что-то новое. И этого нигде не встретишь.

Надежда Егеазарян, ученица средней школы деревни Большие Радваничи:

Каждый орнамент что-то значит, какой-то символ. Символ добра, любви. Это – символ семьи. Этот – благополучия.