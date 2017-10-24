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Феномен многогранной личности: белорусский писатель Николай Чергинец отметил своё 80-летие

24 октября 2017 10:49
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Он играл в лучших футбольных командах Украины, Молдовы и Беларуси. Мечтая о карьере спортивного журналиста, поступил на журфак. Но решил сменить творческую стезю и перевёлся на юридический факультет. После которого его ждала служба в Управлении уголовного розыска МВД БССР и несколько лет в одной из самых горячих точек – Афганистане. Это лишь малая часть биографии нашего уникального современника, Николая Чергинца, который отметил своё 80-летие.

Писатель, сценарист, кандидат юридических наук, академик, политик. Успех Николая Чергинца сразу в нескольких областях был отмечен в Книге рекордов Гиннесса ещё в 1998 году. О том, как ему  удавалось всё совмещать и с какими трудностями пришлось столкнуться, мастер планирует описать в новой автобиографической книге. 

«Четвёртый след», «Вам – задание. За секунду до выстрела», «Сыновья», «Операция Кровь». Сегодня творческий багаж Николая Чергинца – это десятки книг. Он стал отцом милицейского детектива, мастерски описал ужасы войны и сумел завоевать любовь читателей.  

В свой юбилей мастер слова на самом почётном месте – на сцене. Здесь в адрес именинника звучат только тёплые слова от самых желаемых гостей праздника. Среди них и политики, и артисты, и боевые товарищи, с которыми Николай Иванович рисковал жизнью в Афганистане.  

Такое количество желающих поздравить мастера с юбилеем, для Николая Ивановича уже самый большой подарок.

Феномен многогранной личности. Николая Чергинца любят и знают не только в Беларуси, но и далеко за её пределами. Его книги читают, мнение уважают, трудолюбию подражают. Мы ещё раз поздравляем с юбилеем нашего замечательного современника и желаем долгих лет жизни.

# Культура # Лидия Ермошина # Белорусские писатели # Фотофакт # Николай Чергинец # Иван Юркин # Белорусская литература # Павел Чергинец

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