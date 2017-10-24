BFW-2017. Рассказываем, что покажут белорусские дизайнеры

Новости Беларуси. Белорусская неделя моды началась в Минске. Ее открыл известный проект «Moda Italia», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На подиуме в Национальном выставочном центре в эти минуты прошел показ коллекции итальянских брендов.

Самые яркие, смелые и амбициозные. Знакомить публику с актуальными тенденциями модной индустрии дизайнеры будут на протяжении шести дней. За это время состоится 33 показа. Гостями проекта станут около 15 тысяч человек. Среди белорусских потребителей отечественные коллекции становится популярнее с каждым годом. К тому же число новых модных марок показывает большой интерес к сфере со стороны молодых предпринимателей.

Янина Гончарова, руководитель оргкомитета 15 Белорусской недели моды:

Belarus Fashion Week показывает всю разноплановость, все разнообразие того, что можно носить. Все трендовые цветовые, стилистические предложения, которые есть у белорусских дизайнеров, а так же иностранных коллег. У нас сезон весна-лето 2018 года.