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BFW-2017. Рассказываем, что покажут белорусские дизайнеры

24 октября 2017 18:19
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Новости Беларуси. Белорусская неделя моды началась в Минске. Ее открыл известный проект «Moda Italia», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На подиуме в Национальном выставочном центре в эти минуты прошел показ коллекции итальянских брендов.

BFW-2017. Рассказываем, что покажут белорусские дизайнеры-1

Самые яркие, смелые и амбициозные. Знакомить публику с актуальными тенденциями модной индустрии дизайнеры будут на протяжении шести дней. За это время состоится 33 показа.

Гостями проекта станут около 15 тысяч человек.

Среди белорусских потребителей отечественные коллекции становится популярнее с каждым годом. К тому же число новых модных марок показывает большой интерес к сфере со стороны молодых предпринимателей.

BFW-2017. Рассказываем, что покажут белорусские дизайнеры-4

Янина Гончарова, руководитель оргкомитета 15 Белорусской недели моды:
Belarus Fashion Week показывает всю разноплановость, все разнообразие того, что можно носить. Все трендовые цветовые, стилистические предложения, которые есть у белорусских дизайнеров, а так же иностранных коллег.

У нас сезон весна-лето 2018 года.

BFW-2017. Рассказываем, что покажут белорусские дизайнеры-7

Лоренцо Чампикини, дизайнер (Италия):
Я хочу отметить, что белорусы действительно интересуется модой. В рамках этого проекта мне хотелось бы предложить свой продукт, а так же обзавестись новыми контактами. Кроме того, в каждой стране есть своя изюминка.

Возможно, именно в Беларуси я смогу почерпнуть свое вдохновение для своих следующих коллекций.

Неделя белорусской моды проходит в 15 раз. Проект, призванный продвигать отечественную авторскую одежду, в этом сезоне поддержало Министерство экономики. Швейным производством в нашей стране сегодня занимаются почти 2000 малых и средних предприятий, и две трети ориентированы на пошив одежды.

# Культура # Мода в Беларуси # Фотофакт # Янина Гончарова # Лоренцо Чампикини

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