BFW-2017. Рассказываем, что покажут белорусские дизайнеры
Новости Беларуси. Белорусская неделя моды началась в Минске. Ее открыл известный проект «Moda Italia», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На подиуме в Национальном выставочном центре в эти минуты прошел показ коллекции итальянских брендов.
Самые яркие, смелые и амбициозные. Знакомить публику с актуальными тенденциями модной индустрии дизайнеры будут на протяжении шести дней. За это время состоится 33 показа.
Гостями проекта станут около 15 тысяч человек.
Среди белорусских потребителей отечественные коллекции становится популярнее с каждым годом. К тому же число новых модных марок показывает большой интерес к сфере со стороны молодых предпринимателей.
Янина Гончарова, руководитель оргкомитета 15 Белорусской недели моды:
Belarus Fashion Week показывает всю разноплановость, все разнообразие того, что можно носить. Все трендовые цветовые, стилистические предложения, которые есть у белорусских дизайнеров, а так же иностранных коллег.
У нас сезон весна-лето 2018 года.
Лоренцо Чампикини, дизайнер (Италия):
Я хочу отметить, что белорусы действительно интересуется модой. В рамках этого проекта мне хотелось бы предложить свой продукт, а так же обзавестись новыми контактами. Кроме того, в каждой стране есть своя изюминка.
Возможно, именно в Беларуси я смогу почерпнуть свое вдохновение для своих следующих коллекций.
Неделя белорусской моды проходит в 15 раз. Проект, призванный продвигать отечественную авторскую одежду, в этом сезоне поддержало Министерство экономики. Швейным производством в нашей стране сегодня занимаются почти 2000 малых и средних предприятий, и две трети ориентированы на пошив одежды.