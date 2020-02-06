Сельская жизнь Западной Беларуси на снимках Саввы Сивко. В Минске показали издание работ фотографа

Новости Беларуси. День авторов на Минской международной книжной выставке. Большинство мероприятий приурочено к 90-летию Владимира Короткевича. До сих пор он в тренде у книголюбов. Ожившие произведения Короткевича, новинки издательств, встречи с авторами. Как прошёл второй день Минской книжной выставки-ярмарки

Выставка проходит сразу на нескольких площадках. Так, уникальное издание работ фотографа из местечка Любча представили в Национальном историческом музее. Свадьбы и похороны, школьные классы, новорождённые, церковные праздники и, конечно, портреты на документы. Одним словом, три десятилетия сельской жизни Западной Беларуси в сотнях колоритных кадров.

500 зеркальных негативов неизвестного автора попали к музейщикам из рук частного коллекционера. Местность помогла определить церковь на одном из снимков.

В итоге подборку удалось увеличить более чем вдвое с помощью местных жителей и частных собраний. Фотографом-инкогнито оказался Савва Сивко. В 30-50-е годы прошлого века благодаря своему ремеслу, он был известнейшим человеком во всей округе.





Надежда Савченко, автор книги, заведующая отделом Национального исторического музея:

Сейчас наследие Саввы Сивко составляет 1093 фотонегатива. Именно они, поскольку архив был настолько многочисленным, уникальным, обрисовывал повседневную жизнь Западной Беларуси, начиная с 30-х годов, потом 50-е, 60-е. Этот уникальный кладезь визуальной информации мы не могли просто так положить в фонды и все.